Galeria Pra quem não viu: Empresário come banana de obra de arte de R$ 37 milhões O empresário Justin Sun, que trabalha com criptomoedas, pagou US$ 6,2 milhões (R$ 35.6 milhões) por uma obra de arte que consistia em uma banana fixada na parede com fita adesiva. O fato aconteceu no dia 21/11/2024, em leilão da Sotheby’s, em Nova York. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu Por Lance

Reprodução/Sotheby's