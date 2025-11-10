Documentário revela últimas palavras do ator Matthew Perry, morto por overdose

A produção, intitulada 'Matthew Perry: A Hollywood Tragedy', reuniu entrevistas, registros policiais e imagens antigas para contar o que aconteceu antes da morte de Perry.
Em outubro de 2023, Perry foi encontrado sem vida em sua casa, em Los Angeles, aos 54 anos.
De acordo com o relatório da autópsia, ele sofreu uma overdose de cetamina, uma substância usada como anestésico, e acabou se afogando em uma jacuzzi.
Nos três dias antes de sua morte, Perry recebeu 27 injeções da substância, usada como anestésico.
No dia em que morreu, seu assistente, Kenneth Iwamasa, aplicou três doses da substância.
Segundo as investigações, as últimas palavras do ator teriam sido: 'Dispara uma grande'.
Relatórios indicam que Perry gastou cerca de R$ 300 mil em drogas no mês anterior à sua morte.
A BBC informou que a quantidade de cetamina no corpo de Perry era tão alta que poderia ser usada para uma anestesia geral, o que levou a polícia de Los Angeles a investigar o caso.
Cinco pessoas foram presas: uma traficante conhecida como 'Rainha da cetamina', Jasveen Sangham; dois médicos, Salvador Plasencia e Mark Chávez, que supostamente forneceram drogas ao ator; seu assistente, Kenneth Iwamasa; e o ator Erik Fleming.
Desses, três admitiram culpa: Iwamasa, Chávez e Fleming. As penas podem variar de 10 anos de prisão à prisão perpétua.
Além da morte em si, o documentário também aborda a batalha de Perry contra o vício, algo que ele já havia discutido em seu livro de memórias, 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing', lançado em 2022.
Nascido em 19 de agosto de 1969 em Williamstown, Massachusetts, Matthew Perry começou sua carreira na televisão nos anos 1980.
Ele começou a ganhar destaque participando de séries como 'Tudo em Família' (1985–1992) e 'Second Chance' (1987–1988).
Filho de John Bennett Perry, também ator, e Suzanne Marie Langford, jornalista, Perry foi criado principalmente em Ottawa, Canadá, após o divórcio de seus pais.
Durante sua infância, Perry demonstrou talento para o tênis, chegando a competir em torneios juvenis, mas acabou seguindo os passos do pai na carreira artística.
A grande virada de chave veio em 1994, quando foi escalado para 'Friends', série que se tornaria uma mais populares e bem-sucedidas da história da televisão.
Seu personagem, Chandler Bing, ficou conhecido por seu humor sarcástico e piadas ácidas, e rapidamente se tornou um favorito do público, consolidando Perry como uma estrela global.
Além de 'Friends', Perry estrelou vários filmes, como 'E Agora, meu Amor?' (1997), 'Meu Vizinho Mafioso' (2000), ao lado de Bruce Willis, e '17 Outra Vez' (2009 - foto).
Perry também trabalhou em outras séries de TV, como 'Studio 60 on the Sunset Strip' (2006-2007) e 'Estranho Casal' (2015-2017), a qual ele também produziu.
Apesar do sucesso profissional, Perry sempre enfrentou desafios pessoais, incluindo uma longa batalha contra a dependência de álcool e drogas, que começou ainda durante o auge de 'Friends'.