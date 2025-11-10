Meio Ambiente Cânion mais profundo do mundo impressiona até os cientistas O cânion mais profundo do planeta fica na costa da Espanha . Trata-se do Canyon de Avilés, também conhecido como Caladero de Carrandi.Na ilustração,a parte azul escuro é o ponto mais abaixo da superfície, que chega a 4.700 metros de profundidade. Por Lance

Ecomarg wikimedia commons