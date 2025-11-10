Longe demais: lugares totalmente isolados pelo mundo

Hanga Roa (Ilha de Páscoa): Hanga Roa é a principal e única cidade da Ilha de Páscoa, localizada no Chile. Com uma população modesta, serve como centro administrativo, cultural e turístico da ilha.
Remota, Hanga Roa também costuma ser um ponto de exploração de sítios arqueológicos, além de contar com uma rica herança cultural, incluindo os famosos moai.
Ittoqqortoormiit (Groenlândia): Esta é uma pequena e isolada vila localizada na costa leste da Gronelândia. Com uma população de cerca de 450 habitantes, é um dos assentamentos mais remotos do mundo.
A vila é conhecida por suas paisagens árticas deslumbrantes, com fiordes, icebergs e montanhas cobertas de neve. Os moradores locais dependem da pesca, caça e turismo para subsistência.
Vestmannaeyjar, Islândia: Localizado na costa sul da Islândia, esta cidade faz parte da ilha Heimaey. A região é um destino popular para observação de aves, especialmente papagaios-do-mar, e oferece oportunidades para explorar cavernas marinhas e fazer trilhas.
Vestmannaeyjar ainda abriga o Museu Eldheimar, que conta a história da erupção vulcânica de 1973 que atingiu a ilha.
Spitsbergen (Noruega): É a maior e a única ilha habitada do arquipélago de Svalbard, situado no Ártico norueguês. O lugar conta com paisagens deslumbrantes, incluindo fiordes, geleiras, montanhas e uma vasta vida selvagem, como ursos polares, renas e aves marinhas.
Além disso, Svalbard é conhecida por suas políticas de preservação ambiental rigorosas e é um importante centro de pesquisa polar. A ilha ainda tem atividades como passeios de trenó puxados por cães e observação da aurora boreal.
Costa dos Esqueletos (Namíbia): É uma desolada e árida faixa costeira localizada no sudoeste da Namíbia, na África. O nome é por conta da presença de inúmeros destroços de navios que encalharam ao longo da costa devido às fortes correntes, névoas e ventos turbulentos.
Esta região remota é caracterizada por suas paisagens com dunas de areia, penhascos escarpados e um deserto árido que se estende até o oceano Atlântico. a atmosfera desolada atrai viajantes aventureiros em busca de fotos únicas!
Munnar, Índia: É uma estação de montanha localizada no estado de Kerala, no sul da Índia. Situada nas Western Ghats, é conhecida por suas exuberantes plantações de chá, montanhas cobertas de verde e cachoeiras deslumbrantes.
Em Munnar, os turistas podem explorar trilhas desafiadoras, museus e pontos de vista panorâmicos, como o Pico de Anamudi, a montanha mais alta do sul da Índia.
Tristão da Cunha (Oceano Atlântico): É um arquipélago vulcânico remoto no Atlântico Sul, administrado pelo Reino Unido como um território ultramarino. É um dos lugares mais isolados do mundo, situado a cerca de 2.400 quilômetros da África do Sul.
O arquipélago consiste em quatro ilhas principais, sendo Tristão da Cunha a maior delas. A população é pequena, com menos de 300 habitantes. A região é famosa por sua geologia vulcânica e paisagens impressionantes, incluindo o vulcão ativo chamado Queen Mary's Peak.
Devido ao seu isolamento, a vida na ilha é desafiadora, dependendo muito da pesca e do apoio do governo britânico. Visitantes são raros, e a principal atividade econômica é a venda de selos postais e produtos relacionados à sua fauna única.
Ilha Geórgia do Sul: Este é mais um território britânico ultramarino no Atlântico Sul. Fica localizado a aproximadamente 2.000 quilômetros a leste da ponta sul da América do Sul.
A ilha abriga algumas das maiores populações de aves marinhas e focas do mundo. Durante o século 20, a Ilha Geórgia do Sul desempenhou um papel significativo nas explorações antárticas.
Ilhas Cocos (Austrália): Este é um território australiano no Oceano Índico, localizado a aproximadamente 2.750 quilômetros a noroeste da costa da Austrália.
As Ilhas Cocos são famosas por suas praias de areia branca e águas cristalinas, tornando-se um destino popular para mergulho e snorkeling. A cultura local é uma mistura de influências malaias, europeias e australianas.
McMurdo (Antártica): A Base McMurdo é a maior instalação de pesquisa científica dos Estados Unidos na Antártica. Localizada na ilha de Ross, ela é operada pela Fundação Nacional de Ciência dos EUA (NSF) e serve como uma base de apoio para várias atividades de pesquisa na região.
A base abriga uma população sazonal de pesquisadores e pessoal de apoio, chegando a milhares de pessoas durante o verão antártico.
Foula (Escócia): É uma pequena ilha do arquipélago das Shetland, localizado no extremo norte da Escócia, no Reino Unido. Com uma população muito reduzida, Foula é conhecida por sua natureza intocada e paisagens deslumbrantes.
A vida na ilha é voltada para a pesca e a agricultura, e o acesso é feito por barco ou avião, tornando-a um local extremamente remoto e isolado.
Oymyakon (Rússia): Essa é uma pequena vila localizada no nordeste da Rússia, na região da República de Sakha (Yacútia). É reconhecidamente o lugar habitado mais frio da Terra, com temperaturas que podem atingir -50°C.
Apesar do clima inóspito, algumas pessoas vivem em Oymyakon, principalmente envolvidas na criação de renas, caça e pesca.