Descubra os lugares mais famosos por avistamentos de OVNIs

Essas regiões ganharam destaque tanto em pesquisas sérias quanto em produções de ficção, e se tornaram parte do imaginário coletivo sobre a vida fora da Terra. Muitos dos relatos permanecem sem explicação, mas o fascínio continua.
Conheça a seguir alguns dos lugares mais famosos do mundo associados a avistamentos de OVNIs, histórias misteriosas e investigações ufológicas.
Área 51 (Estados Unidos) - Localizada no deserto de Nevada, a Área 51 é uma base militar cercada de sigilo e teorias. Muitos acreditam que ali estariam armazenados destroços de naves e tecnologias desconhecidas. O governo norte-americano confirmou sua existência apenas em 2013, o que aumentou ainda mais o mistério. O local inspirou produções como 'Arquivo X' e 'Independence Day'.
Roswell (Estados Unidos) - Em 1947, um suposto disco voador teria caído em Roswell, no Novo México. O Exército afirmou que se tratava de um balão meteorológico, mas a explicação não convenceu a população. Desde então, a cidade se tornou símbolo mundial da Ufologia. Hoje abriga museus, eventos temáticos e foi cenário de séries como Roswell e Roswell, New Mexico.
Aksai Chin (Fronteira China–Índia) - Essa região isolada do Himalaia é marcada por relatos de luzes e objetos voadores não identificados. A disputa territorial entre os dois países dificulta o acesso e o estudo científico. Habitantes e militares afirmam ter visto movimentações anômalas no céu das montanhas. A falta de investigações oficiais mantém o mistério.
Lago Baikal (Rússia) - Na Sibéria, o lago mais profundo do mundo também é conhecido por fenômenos estranhos. Pescadores e mergulhadores relatam luzes submersas e aparições de figuras humanoides nas águas geladas. Durante a Guerra Fria, militares soviéticos registraram eventos inexplicáveis na região. Nenhum estudo conseguiu esclarecer o que realmente ocorreu.
Deserto de Atacama (Chile) - Descobertas curiosas, como o minúsculo e estranho esqueleto apelidado de “Ata” encontrado em 2003 reforçam o interesse ufológico na região. Além disso, com um dos céus mais limpos do planeta, o Atacama é ideal para observar o espaço. Por isso, abrigará o Extremely Large Telescope (ELT), o maior telescópio do mundo, atualmente em construção.
Monte Shasta (Estados Unidos) - Localizado no norte da Califórnia, o Monte Shasta é cercado por lendas espirituais e ufológicas. Moradores relatam luzes, naves e sensações de energia incomum. Há relatos de supostas civilizações subterrâneas e portais misteriosos na montanha. Esses fenômenos continuam alimentando o interesse de ufólogos e curiosos.
Vale do Hessdalen (Noruega) - Desde a década de 1980, o vale norueguês registra luzes coloridas que surgem e desaparecem no céu. Cientistas criaram o Hessdalen Project para estudar o fenômeno de forma contínua. As luzes variam em formato, brilho e duração, mas ainda não têm explicação confirmada. O caso é considerado um dos mais bem documentados da Ufologia.
Rendlesham Forest (Reino Unido) - Em 1980, militares de uma base próxima relataram luzes e um objeto metálico pousado na floresta. O caso, conhecido como “Roswell britânico”, se tornou um dos mais famosos da Europa. Documentos e gravações da época reforçaram o interesse no episódio. O mistério inspirou o filme UFO e estudos posteriores sobre o evento.
San Luis Valley (Estados Unidos) - O vale no Colorado é conhecido pelo grande número de avistamentos relatados ao longo das décadas. A região abriga o primeiro observatório ufológico do mundo, dedicado a registrar os fenômenos. Também há registros de ocorrências envolvendo animais e luzes noturnas. O local se tornou ponto de peregrinação para estudiosos e curiosos.
Serra do Roncador (Brasil) - Em Mato Grosso, a Serra do Roncador é cercada por lendas que misturam Ufologia e espiritualidade. Relatos falam sobre aparições luminosas e civilizações ocultas no interior da serra. Místicos e pesquisadores descrevem o local como portal energético de contato interdimensional. A região segue como destino de expedições místicas e curiosas.
Varginha (Brasil) - Em 1996, o “Caso Varginha” projetou a cidade mineira no cenário mundial da Ufologia. Moradores relataram a presença de seres estranhos e movimentação militar na região. O episódio gerou repercussão internacional e inspirou livros e documentários. Apesar das investigações, nenhuma explicação definitiva foi encontrada.
Ilha de Colares (Brasil) - No Pará, em 1977, moradores da Ilha de Colares relataram luzes vindas do céu que deixaram ferimentos em algumas pessoas. A Força Aérea Brasileira investigou o fenômeno na chamada “Operação Prato”. Os relatórios oficiais não trouxeram respostas conclusivas. Até hoje, o caso é um dos mais intrigantes da Ufologia nacional.