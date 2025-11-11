Leonardo DiCaprio celebra 51 anos com mensagem ambientalista

Ele destacou a importância simbólica de uma cidade amazônica sediar a conferência e alertou para o avanço do desmatamento ligado à pecuária. Também defendeu que o futuro do planeta depende de ações urgentes e coletivas em favor da preservação ambiental.
DiCaprio ressaltou o papel dos povos indígenas na proteção das florestas e afirmou que a natureza oferece soluções eficazes para enfrentar a crise climática e a perda de biodiversidade.
O ator ainda citou o trabalho do Forest Tenure Funders Group, que mobilizou 1,7 bilhão de dólares, e anunciou, pela ONG Re:Wild, um novo compromisso global de cerca de 2,7 bilhões de reais para conservar ecossistemas e fortalecer comunidades locais.
Além de ser porta-voz da ONG Re:Wild, DiCaprio criou a Leonardo DiCaprio Foundation, que apoia projetos de conservação e combate às mudanças climáticas em diferentes regiões do mundo.
Conheça melhor Leonardo DiCaprio, vencedor do Oscar e um dos nomes mais respeitados de Hollywood, conhecido por sua atuação versátil e por sua dedicação às causas ambientais.
Leonardo Wilhelm DiCaprio nasceu em 11 de novembro de 1974, em Los Angeles, Califórnia. Filho de George DiCaprio e Irmelin Indenbirken, iniciou a carreira ainda na infância em séries de televisão como “Santa Barbara” e “Lassie”.
Sua estreia no cinema ocorreu em 1991, com o filme â??Criaturas 3â?. Dois anos depois, recebeu aclamaÃ§Ã£o da crÃtica por â??Gilbert Grape: Aprendiz de Sonhadorâ?, interpretando Arnie Grape. O papel lhe rendeu as primeiras indicaÃ§Ãµes ao Oscar e ao Globo de Ouro.
Em 1997, alcançou fama mundial ao protagonizar “Titanic”, dirigido por James Cameron. O longa se tornou um dos maiores sucessos da história do cinema, vencedor de 11 Oscars e recordista de bilheteria por mais de uma década.
Entre os muitos filmes de sucesso de sua carreira, destaca-se “O Aviador” de 2004, em que DiCaprio interpretou o magnata Howard Hughes, pioneiro da aviação e cineasta. A atuação lhe garantiu mais uma indicação ao Oscar.
Outro destaque é “Diamante de Sangue” de 2006, no qual interpretou Danny Archer, um contrabandista envolvido no tráfico de diamantes durante a guerra civil de Serra Leoa. O desempenho foi novamente reconhecido pela Academia, com indicação ao prêmio de Melhor Ator.
Em “O Lobo de Wall Street” em 2013, dirigido por Martin Scorsese, deu vida a Jordan Belfort, corretor da bolsa envolvido em fraudes financeiras. A performance rendeu elogios e mais uma indicação ao Oscar.
Em 2016, conquistou o Oscar de Melhor Ator por “O Regresso”. No filme, dirigido por Alejandro G. Iñárritu, interpretou Hugh Glass, um homem que luta para sobreviver após ser atacado por um urso e dado como morto pelo seu grupo de caça.
Já em “Era Uma Vez em… Hollywood”, DiCaprio foi indicado mais uma vez ao Oscar. No longa, interpretou Rick Dalton, um ator de faroeste em decadência nos anos 1960.
Entre seus trabalhos recentes estão “Não Olhe Para Cima”, uma sátira sobre a crise climática, e “Assassinos da Lua das Flores”, filme que marca a sexta parceria entre o ator e o diretor Martin Scorsese e retrata crimes cometidos contra o povo indígena Osage nos Estados Unidos. Ambos receberam destaque no Oscar: o primeiro foi indicado em quatro categorias e o segundo em dez.
Em setembro de 2025, estreou o filme “Uma Batalha Após a Outra”, com um elenco estrelado, sobre um grupo de ex-revolucionários que se reúne para resgatar a filha de um dos integrantes.
Além de sua carreira como ator, fundou a produtora Appian Way Productions, responsável por obras de sucesso como “Ilha do Medo”, “Tudo por Justiça” e “Assassinos da Lua das Flores”.
Na vida pessoal, o ator é discreto. Desde 2023, mantém um relacionamento com a modelo italiana Vittoria Ceretti, mas evita expor detalhes da vida privada.