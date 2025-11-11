História

Explorador que inspirou criação de Indiana Jones sumiu de forma misteriosa no Brasil, há 100 anos

O sumiço misterioso de um explorador britânico no Brasil tem promovido uma expedição por respostas sobre seu paradeiro.

Percival Harrison Fawcett desapareceu no Mato Grosso há 100 anos, enquanto buscava a mítica “Cidade Z”.

O explorador acreditava que a suposta civilização perdida existia em territórios brasileiros.

Tido como um dos aventureiros mais importantes do início do século 20, sua trajetória serviu de inspiração para a criação de um dos personagens mais populares do cinema, o Indiana Jones.

Iniciada em 1º de setembro, a missão visa refazer a rota de Fawcett por sete países da América do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru.

A intenção é buscar não apenas vestígios arqueológicos e dados sobre seu paradeiro, mas também ouvir moradores e pesquisadores.

Uma das regiões pelas quais os exploradores passaram foi o Lago Guatavita, em Sesquilé, na Colômbia.

O local ficou marcado por ser onde eram realizados rituais sagrados do povo Muísca que originaram a lenda de Eldorado.

Militar, topógrafo e membro da Royal Geographical Society, Fawcett viajou sozinho por longos períodos.

Ele cartografou áreas desconhecidas e defendia teorias que misturavam ciência e misticismo.

Em sua última carta, enviada em 1925, Fawcett indicou coordenadas em União do Sul, no Mato Grosso — desde então, nunca mais foi visto.

Ao longo do século, diversas buscas alegaram ter encontrado restos ou vestígios da expedição, mas todas foram desmentidas.

Para historiadores, Fawcett marcou a exploração amazônica: seu legado está menos na possível “Cidade Z” e mais na forma como sua história conectou mito, arqueologia e o imaginário sobre a fronteira desconhecida.

