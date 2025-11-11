Animais

Mistura de espécies virou objeto de estudo no sul do Brasil: tão rara que exigiu vários exames

Você conhece o graxaim-do-campo? Com o nome científico de Lycalopex Gymnocercus, ele assemelha-se a uma raposa. É encontrado em países como Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Seu nome vem do termo indígena 'graxaim', usado para designar raposas.

Ele possui pelagem acinzentada, cauda longa e densa, e mede cerca de 60 cm, excluindo a cauda. Vive em campos abertos, savanas e pampas, alimentando-se de pequenos animais, frutos e insetos. É mais comum em regiões como o sul do Brasil.

Em 2021, o graxaim-do-campo ganhou destaque nas redes devido a um caso inusitado: a descoberta de um animal híbrido - fruto do cruzamento de um cão com um graxaim-do-campo, também conhecido como raposa-dos-pampas - por pesquisadores do Rio Grande do Sul.

Inicialmente, o mamífero foi confundido com um vira-lata, mas os estudiosos perceberam que tratava-se de uma 'mistura' de duas espécies.

O animal foi resgatado em um trecho de estrada do município de Vacaria, no nordeste gaúcho. O biólogo Herbert Hasse Junior resgatou o animal ferido auxiliado por integrantes da patrulha ambiental da cidade gaúcha.

Conduzido ao hospital veterinário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Hasse Junior identificou o mamífero inicialmente como a fêmea de um animal silvestre. No caso, um graxaim-do-campo.

No entanto, ao retirar o animal da caixa de transporte a pesquisadora Flávia Ferrari logo notou que não se tratava de um graxaim-do-campo.

Ao transferir o animal para um espaço de espécies domésticas começou o mistério que intrigou os especialistas da universidade.

O comportamento do animal diferia muito da forma como os cachorros agem. O aspecto que mais chamou atenção dos cuidadores foi recusa por ração.

Cismada, a equipe do local testou colocar pequenos roedores no canil. O animal devorou a nova refeição, comportamento alimentar típico de um graxaim-do-campo.

Diante disso, o mamífero foi transferido para o setor de animais silvestres. Com aparência incomum para um graxaim-do-campo, mas hábito alimentar idêntico ao dessa espécie de canídeo, o bicho deixou os pesquisadores intrigados.

Chamado para auxiliar na identificação, o geneticista Thales Renato Ochotorena de Freitas, do Instituto de Biociências da UFRGS, avaliou o animal e surpreendeu-se com o fato de ele latir como um cachorro.

O graxaim-do-campo emite apenas pequenos ganidos agudos, nada parecidos com os ruídos típicos dos cães.

Diante do enigma, os pesquisadores recorreram ao citogeneticista Rafael Kretschmer, da Universidade Federal de Pelotas, para fazer a contagem de cromossomos (estruturas internas às células que abrigam o material genético dos seres vivos).

O cachorro doméstico tem 78 cromossomos e o graxaim-do-campo, 74, uma diferença importante no código genético das espécies. E veio a surpresa: o animal tinha 76 cromossomos.

No Rio Grande do Sul, o lobo-guará é a única espécie de canídeo com 76 cromossomos. Porém, o animal ferido não guardava nenhuma característica desse tipo de animal.

Para uma certeza científica, a bióloga Bruna Elenara Szynwelski, da UFRGS, procedeu a uma análise dos genes do híbrido. E ficou evidente a presença de grupos de genes de cachorro doméstico e outros de graxaim-do-campo.

A descoberta, publicada no periódico científico Animals, foi descrita como rara pelo fato de haver considerável distância parental entre cachorros e graxains-do-campo na árvore evolutiva.

