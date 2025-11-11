Globo remove cenas de ‘Terra Nostra’ com ator preso por pedofilia

O ator, que está preso por crimes relacionados à pedofilia desde 2023, dava vida ao personagem Batista, um dos destaques da produção lançada em 1999.
De acordo com informações da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, aproximadamente 95% de suas cenas foram eliminadas, incluindo quase todas as falas.
Apenas um trecho foi mantido, por ser considerado indispensável para o desenvolvimento da história. Mas José Dumont não é o único nome conhecido que já enfrentou problemas com a Justiça no Brasil.
Outros famosos também chegaram a passar por experiências de detenção, seja por um dia ou por períodos maiores. Relembre casos!
Fábio Assunção – O ator enfrentou a prisão em diferentes momentos, incluindo detenção por dano qualificado ao patrimônio público e desacato à autoridade em 2017, e por suspeita de dirigir sob efeito de álcool em 2018.
Dado Dolabella – O ator foi preso em 2018 por não pagamento de pensão alimentícia, com dívidas que chegaram a quase R$ 200 mil.
Caetano Veloso – Um dos maiores nomes da música popular brasileira, Caetano foi preso em 1968 sob o regime militar, acusado de supostas ofensas à bandeira brasileira.
Belo – O cantor, que desde outubro de 2025 está na nova novela das nove da Globo 'Três Graças', teve diversas passagens pela prisão.
Duas das mais notórias foram por envolvimento com o tráfico de drogas, em 2002 e 2004. Mais recentemente, em 2021, foi detido por realizar um show em local proibido durante a pandemia.
Romário – O ex-jogador e atual senador também passou uma noite detido em 2009 por questões relacionadas ao não pagamento de pensão alimentícia.
Gilberto Gil – Assim como Caetano, Gil também foi preso durante o período militar, acusado de subversão.
Rita Lee – A cantora, que morreu em 2023, foi presa em 1976 — também no contexto da ditadura militar — por porte de maconha enquanto estava grávida.
Marcello Anthony – O ator foi detido em 2004, em Porto Alegre, após ser flagrado pela polícia comprando maconha. O caso foi enquadrado como tráfico devido à quantidade da droga.
Naldo Benny – O cantor foi detido em 2017 por porte ilegal de arma após ser denunciado por agressão contra a então esposa, Ellen Cardoso.
DJ Ivis – Produtor musical conhecido por hits do piseiro e parcerias com artistas como Xand Avião, o DJ foi preso em 2021 após vídeos agredindo a ex-esposa virem à tona.
Robinho: O caso do ex-jogador do Santos é um dos mais graves e recentes. Foi condenado na Itália a 9 anos de prisão por estupro coletivo ocorrido em 2013 e, após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolher a decisão, cumpre pena no Brasil.