Galeria Após 35 anos, Irmãos Menéndez vão continuar na cadeia: Justiça negou soltura por “ameaça à sociedade” O caso envolvendo os irmãos Menendez - assassinos dos próprios pais - voltou a estar entre os mais comentados recentemente por causa da possibilidade de libertação da dupla, após 35 anos de cadeia. Por Lance

wikimedia commons/Orsf