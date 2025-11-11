Meio Ambiente

Pirâmide subaquática no Japão impressiona cientistas

Uma misteriosa estrutura de pedra submersa, localizada perto das Ilhas Ryukyu, no Japão, intriga cientistas desde sua descoberta em 1986.

Chamado de Monumento Yonaguni, a estrutura tem cerca de 27 metros de altura.

Suas características — como degraus angulares e plataformas planas — sugerem uma possível origem artificial, levando alguns a chamá-lo de 'Atlântida do Japão'.

Teorias propõem que ele tenha mais de 10 mil anos, o que o tornaria mais antigo que as pirâmides do Egito e Stonehenge, desafiando a cronologia tradicional do desenvolvimento humano.

O geólogo Masaaki Kimura, um dos principais pesquisadores do local, defende que o monumento foi construído por uma civilização por volta de 2 mil a 3 mil anos. Na época, o nível do mar era mais baixo.

Possivelmente, a estrutura era ligada ao mítico continente conhecido como Lemúria.

O debate sobre a origem do Monumento de Yonaguni voltou à tona em abril de 2024, após o autor Graham Hancock e o arqueólogo Flint Dibble discutirem o tema no podcast 'Joe Rogan Experience'.

'Já vi muitas coisas naturais malucas e não vejo nada aqui que me lembre arquitetura humana', afirmou Dibble.

Por outro lado, Hancock citou possíveis indícios de construção humana, como degraus esculpidos e até um suposto rosto gravado na pedra.

Ele comparou Yonaguni a Göbekli Tepe (Turquia), uma das estruturas mais antigas conhecidas (~9500 a.C.).

Céticos, como o geólogo Robert Schoch, explicam as formações como fruto de fraturas naturais em arenito, comuns em regiões tectonicamente ativas, como é o caso do Japão.

As Ilhas Ryukyu, região onde a estrutura foi encontrada, formam um extenso arquipélago localizado no extremo sul do Japão, estendendo-se do sudoeste de Kyushu até perto de Taiwan, no Mar da China Oriental.

Esse conjunto de ilhas é conhecido não apenas pela sua beleza natural exuberante, mas também por sua rica herança cultural, distinta do restante do Japão.

A maior e mais importante ilha do grupo é Okinawa, que abriga a capital, Naha (foto), e é um centro político, econômico e cultural da região.

Durante a Segunda Guerra Mundial, as Ilhas Ryukyu, em especial Okinawa, foram palco de intensos combates, o que deixou marcas profundas tanto na paisagem quanto na memória da população.

Durante a Segunda Guerra Mundial, as Ilhas Ryukyu, em especial Okinawa, foram palco de intensos combates, o que deixou marcas profundas tanto na paisagem quanto na memória da população.

Após o conflito, as ilhas ficaram sob administração dos Estados Unidos até 1972, quando foram devolvidas oficialmente ao Japão.

Hoje, as Ilhas Ryukyu são um destino turístico popular, atraindo visitantes por suas praias paradisíacas e recifes de coral (excelentes para mergulho).

