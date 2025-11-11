Estilo de Vida

‘Náufrago’ da vida real: ex-milionário viveu sozinho por mais de 20 anos em ilha remota da Austrália

Um ex-empresário australiano que perdeu sua fortuna de mais de US$ 28 milhões tomou uma decisão inusitada que despertou a curiosidade de muita gente.

Por Lance
Reproduc?a?o/YouTube

Ele decidiu abandonar a vida urbana e viveu por mais de 20 anos isolado em uma ilha remota da Austrália.

Nico Smit/Unsplash

Segundo o jornal britânico The Sun, Glasheen morreu aos 81 anos em julho de 2025. Conheça sua história impressionante!

Reproduc?a?o/YouTube

David Glasheen era empresário do setor de mineração quando perdeu tudo no crash da Bolsa de 1987.

Reproduc?a?o/YouTube

Em 1997, ele se mudou para a isolada Restoration Island, que fica no norte de Queensland.

Reprodução/YouTube

Ele construiu sozinho uma casa simples de madeira, que possui gerador solar, sistema de captação de água da chuva e uma horta.

Reproduc?a?o/YouTube

Sua história chamou tanto a atenção que veículos como The Guardian, ABC Australia e Business Insider já produziram documentários sobre ele.

Reproduc?a?o/YouTube

A ilha onde ele viveu pertence ao governo australiano e é acessível apenas por barco ou helicóptero.

Reprodução/YouTube

Em 2017, ele chegou a receber ameaças de despejo do governo, mas conseguiu renovar sua permissão desde que mantivesse o local limpo e preservado.

Reproduc?a?o/YouTube

O australiano levava uma rotina autossuficiente e minimalista: planta alimentos, pesca, cria galinhas e reaproveita materiais trazidos pelo mar.

Reproduc?a?o/YouTube

Durante, ele anos viveu totalmente desconectado da tecnologia. “O mundo lá fora está barulhento demais. Aqui eu escuto o vento, o mar e os pássaros. Não há preço para isso', disse à ABC.

Reproduc?a?o/YouTube

Apelidada de “o náufrago de Restoration Island”, a história de Glasheen virou uma lenda local.

Reproduc?a?o/YouTube

Mesmo quando esteve com a saúde debilitada, o ex-empresário afirmou não sentir falta da vida moderna e queria ter escrito um livro sobre sua experiência.

Reproduc?a?o/YouTube

Glasheen contou que documentou duas décadas do seu cotidiano na ilha em diários e anotações. Ele também recebeu propostas para transformar sua história em filme.

Reproduc?a?o/YouTube

“As pessoas passam a vida correndo atrás de mais coisas. Eu só precisei perder tudo para perceber o que realmente importa', ressaltou.

Reproduc?a?o/YouTube

Restoration Island é uma pequena e isolada ilha localizada no extremo norte de Queensland, na Austrália, próxima à Península do Cabo York e rodeada pelo Mar de Coral.

Reproduc?a?o/YouTube

A ilha tem uma importância histórica, pois foi o local onde o explorador Capitão William Bligh e 18 membros da sua tripulação desembarcaram em 29 de maio de 1789, após o famoso Motim do Bounty.

Domínio Público

Bligh e seus homens passaram dois dias na ilha, que batizaram de 'Restoration' ('Restauração', em português) por sentirem-se restaurados após a longa e perigosa jornada.

Reproduc?a?o/YouTube

