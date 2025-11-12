Artes Estragou: Voluntário tenta tirar “poeira” de espelho em museu, mas era obra de arte Um voluntÃ¡rio do Museu de Arte de Keelung, em Taiwan, danificou acidentalmente uma obra da exposiÃ§Ã£o â??We Are Meâ? ao tentar limpÃ¡-la, no dia 3. O incidente levou o Departamento de Cultura e Turismo da cidade a emitir um pedido pÃºblico de desculpas dias depois. Por Lance

DivulgaÃ§Ã£o