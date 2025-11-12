Débora Falabella está em alta e responde sobre sequência de ‘Avenida Brasil’

No espetáculo, Débora interpreta uma advogada vítima de violência, em um papel de forte carga emocional. Para manter o preparo físico e mental, ela adotou hábitos mais saudáveis e uma rotina rigorosa de exercícios.
A atriz afirma que o trabalho a tornou mais sensível às questões de gênero e à violência contra as mulheres. O tema também aparece em outro projeto recente, o filme “Pele de Rinoceronte”.
Débora se prepara para o filme “A Cuidadora”, dirigido por seu marido, Fernando Fraiha, com quem é casada desde 2022. A atriz ressalta a importância do respeito mútuo na parceria profissional e pessoal.
Mãe de Nina, nascida em 2009, Débora afirma manter uma convivência harmoniosa com o ex-marido, o músico Chuck Hipólitho. De acordo com a atriz, a criação compartilhada da filha funciona bem devido à compreensão e à boa comunicação entre eles.
Discreta em relação à vida pessoal, Débora reconhece que já enfrentou dificuldades com a fama, mas aprendeu a lidar com a exposição. Segundo ela, durante o sucesso de “Avenida Brasil”, a repercussão foi intensa, porém recebeu o carinho do público com leveza e bom humor.
Questionada sobre a possível continuação da novela, contou não ter sido procurada pela TV Globo, mas vê com naturalidade um eventual remake.
Na trama, Débora interpreta Nina, uma jovem que busca vingança após ser abandonada na infância pela madrasta Carminha, personagem vivida por Adriana Esteves, após a morte de seu pai. A novela foi um fenômeno de audiência e repercussão no Brasil e no exterior.
A carreira de Débora, no entanto, não se resume à “Avenida Brasil”. A atriz acumula papéis marcantes em diferentes tipos de arte.
Débora Falabella nasceu em 22 de fevereiro de 1979, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Filha do ator Rogério Falabella e da cantora lírica Maria Olympia, cresceu em ambiente artístico, cercada por teatro e música.
É irmã da atriz Cynthia Falabella e da produtora Júnia Falabella.
A estreia profissional ocorreu aos 15 anos, na peça “Flicts”, baseada na obra de Ziraldo, em 1995. Sua primeira grande projeção nacional veio em 1998, com a novela “Malhação”, da TV Globo, na qual interpretou a personagem Antônia.
O sucesso a levou a outros papéis de destaque na emissora. Em 2001, ganhou notoriedade com Mel Ferraz, na novela “O Clone”, de Glória Perez. A personagem, uma jovem em conflito com a própria família, marcou sua trajetória.
Outro papel importante veio em “A Força do Querer”, de 2017, no qual viveu Irene, uma vilã complexa e manipuladora. A interpretação recebeu elogios da crítica e consolidou sua versatilidade.
Além dos citados, Débora atuou em diversas outras produções da TV Globo como “Um Anjo Caiu do Céu”, “Agora É que São Elas”, “Um Só Coração”, “Senhora do Destino”, “Sinhá Moça”, “Duas Caras”, “Escrito nas Estrelas”, “Nada Será Como Antes”, “Terra e Paixão, entre outras.
Com mais de 15 filmes no currículo, a carreira de Débora no cinema também se destaca. Inclusive, a atriz já conquistou o prêmio Grande Otelo de Melhor Atriz, em 2004, por “2 Perdidos numa Noite Suja”.
Reconhecida por sua dedicação e consistência artística, Débora Falabella segue como uma das principais atrizes do país, com carreira sólida no teatro, no cinema e na televisão.