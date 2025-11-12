Galeria Por que o mangostão é apontado como melhor fruta do mundo? Veja o que ele é capaz de fazer A enciclopédia gastronômica TasteAtlas elaborou uma lista com as melhores frutas do planeta, segundo votação popular, e coroou o Mangostão. Essa exótica fruta pode causar bem-estar, combater inflamações e ajudar no bom funcionamento do intestino. Por Lance

- Imagem de taboty por Pixabay