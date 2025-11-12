Estilo de Vida

Casa minúscula espremida entre rochas chama atenção no sertão cearense

Uma casinha minúscula construída entre duas rochas gigantes no sertão cearense, no distrito de Missi (Irauçuba), tem chamado a atenção por sua localização inusitada.

Por Lance
Divulgação/Fernando Braga

O agricultor Valdir Magalhães, de 58 anos, ergueu a construção há cerca de quatro anos para guardar ferramentas e servir como local de descanso próximo à roça onde trabalha.

Montagem/Reprodução

A pequena construção foi feita à base de taipa (barro, madeira e cimento).

Reprodução/YouTube

A casinha conta com um único cômodo, espaço para três redes, um fogão a lenha e vista para um açude.

Reprodução/YouTube

Ao g1, Valdir explicou que a ideia surgiu para evitar perturbar o pai, com quem antes guardava os utensílios, e para facilitar seu trabalho no campo.

Montagem/Reprodução

Segundo o agricultor, alguns dos materiais que ele precisa guardar são: foice, enxada, chibanca, alavanca e machado.

Reprodução/YouTube

A ideia surgiu do aproveitamento natural do espaço entre duas rochas gigantes, que funcionam como as paredes laterais.

Arquivo Pessoal/Valdir Magalhães

A casinha atrai olhares curiosos de quem passa pela estrada próxima, sendo frequentemente fotografada por visitantes.

Divulgação/Fernando Braga

O ambiente tranquilo e isolado é usado para descanso e até mesmo para passar o dia com a esposa. '[...] Não tem perigo não, é um lugar bom. Eu já dormi lá, faço almoço lá, já passei o dia todinho lá, vou com a mulher pra lá, nós passamos o dia', contou.

Arquivo Pessoal/Valdir Magalhães

Com cerca de 23 mil habitantes, Irauçuba fica situado a aproximadamente 155 km da capital Fortaleza.

Reprodução/YouTube

O nome 'Irauçuba' tem origem no tupi antigo 'îaraûsuba', que significa 'amizade'.

Reprodução/YouTube

A regiÃ£o foi inicialmente habitada por diversas etnias indÃ­genas, como os AnacÃ©, ApuiarÃ© e Kariri.

ReproduÃ§Ã£o/YouTube

O povoamento começou a se formar em torno da capela de São Luiz de Gonzaga, dando origem à povoação chamada Cacimba do Meio.

Panoramio - MACÍLIO GOMES

Em 1819, os irmãos Luís da Mota e Melo e Herculano Rodrigues Mota adquiriram a fazenda Cacimba do Meio, marcando o início do desenvolvimento local.

Reprodução/YouTube

O município foi oficialmente emancipado em 20 de maio de 1957.

Divulgação/Aurelio Alves

Economicamente, Irauçuba é reconhecida como a 'capital cearense da rede de descanso', devido à alta produção de redes artesanais.

Wikimedia Commons/Ruditaly

Administrativamente, Irauçuba é composta por quatro distritos: Boa Vista do Caxitoré, Irauçuba (sede), Juá e Missi — local onde Valdir construiu a casinha.

Reprodução/YouTube

Veja Mais