Elenco de “The Witcher” acolhe Liam Hemsworth após saída de Cavill

Em entrevista à revista 'SFX', o ator contou que o elenco recebeu o australiano de braços abertos após a saída de Henry Cavill e destacou a dedicação do colega. Segundo Batey, Hemsworth chegou ao set com diversas ideias para o roteiro e grande envolvimento nas discussões criativas.
Ele afirmou que o novo Geralt mostrou compromisso e entusiasmo desde o primeiro dia, o que conquistou rapidamente a equipe. Apesar da troca polêmica de protagonista, o clima nos bastidores segue leve, com brincadeiras e bom humor entre os atores.
A terceira temporada de ‘The Witcher’, aliás, marcou a despedida do ator Henry Cavill no papel do bruxo Geralt de Rivia. Hemsworth enfrentou a rejeição de fãs que se acostumaram com a presença de Cavill na saga.
Por isso, a atriz Freya Allan, que interpreta Ciri, disse que sentiu 'pena' de Liam. No entanto, torce para que as pessoas deem a ele um voto de confiança. 'Sinto que ele realmente quer tentar trazer o coração. Ele tem treinado', disse.
Em maio, a Netflix divulgou o primeiro teaser da série renovada - já com Liam Hemsworth no papel de Geralt - que estreou em outubro.
Antes, quando o nome de Hemsworth veio a público, uma imagem dele como Geralt foi criada por Inteligência Artificial e circulou pelas redes sociais.
Já na ocasião, Joey Batey elogiou o colega pelo estudo para o personagem: 'Ele está devorando livros. E traz algo novo e revigorante para o papel’.
Essa foi a primeira oportunidade de Hemsworth em uma série de popularidade mundial. Afinal, é um dos produtos mais assistidos no streaming da Netflix. Inclusive, já se sabe que ‘The ‘Witcher’ terá uma quinta temporada - que deverá ser a última.
Liam Hemsworth faz parte de uma família ligada fortemente ao cinema. Afinal, tem irmãos que também são atores (Chris e Luke). Eles são filhos de Craig, consultor de serviços sociais, e Leonie, uma professora de inglês.
Chris é o irmão mais famoso, graças à popularidade do super-herói Thor, que ele encarna no universo da Marvel. Liam chegou a fazer teste para o papel, mas seu irmão levou a melhor.
Liam começou a enxergar a profissão de ator como seu destino - acompanhando as mesmas expectativas dos irmãos (na foto, ele com o irmão mais velho, Chris) - ainda na época de escola.
Aos 16 anos fez os seus primeiros testes e em 2007 conseguiu suas primeiras experiências profissionais com papéis de coadjuvante em séries como ‘Home and Away’ (foto) e ‘As Filhas de McLeod’.
Em 2008, o jovem de 18 anos foi trabalhar no programa infantil ‘Alexandra, a Princesa do Rock’, no papel de Marcus, um guitarrista galã. Posteriormente, atuou na série de TV ‘Satisfaction’ e foi o protagonista no filme ‘Triangle’ (Triângulo). Em ‘Presságio’, ele fez uma curta aparição.
Uma curiosidade sobre Liam é que, antes de se firmar como ator, ele teve diversos tipos de trabalho e até comenta sobre isso com bom humor. Foi padeiro, guarda de parque e funcionário de pista de boliche. Também trocou piso de azulejos e limpou tapetes.
Liam esteve próximo de integrar o elenco do primeiro filme da saga ‘Os Mercenários’, mas seu personagem foi cortado da obra. Contudo, no filme seguinte, ele foi incluído e interpretou Billy ‘The Kid’, um promissor atirador que foi incorporado ao grupo liderado por Sylvester Stallone.
Em seguida, recebeu uma boa notícia da Disney. Isso porque Liam foi aprovado para fazer o personagem Will Blakelee, no drama ‘A Última Música’, inspirado no romance de Nicholas Sparks, que leva o mesmo nome.
Ao lado de Miley Cyrus, ele estrelou o longa-metragem. A partir disso, os dois engataram um relacionamento, que foi conturbado, repleto de términos e reconciliações. No final de 2018, os dois se casaram, mas no início de 2020 se divorciaram.
Em abril de 2011, Liam foi escolhido para interpretar Gale Hawthorne na série de filmes 'Jogos Vorazes', baseada na trilogia de livros de mesmo nome e que alcançou alguns recordes de bilheteria. Ele esteve presente nos quatro filmes da franquia.
Outro trabalho de destaque, dessa vez como protagonista, foi ‘Independence Day: O Ressurgimento’, longa-metragem de ficção científica e militar. Depois de três anos longe das produções cinematográficas, estrelou ‘Megarromântico’, em 2019.