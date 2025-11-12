Animais Invasoras perigosas: como espécies de outros lugares causam desequilíbrios ambientais Espécies invasoras são animais ou plantas levados para locais onde não existiam naturalmente e que se tornam um grande problema para o meio ambiente. Isso ocorre porque, nesses novos habitats, muitas vezes não há predadores naturais ou barreiras que controlem seu crescimento. Por Lance

Divulgação Ministério do Meio Ambiente