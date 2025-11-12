Galeria Irritação e inchaço: Plantas que podem causar intoxicação Plantas perigosas tÃªm toxinas que causam irritaÃ§Ãµes, intoxicaÃ§Ãµes e atÃ© morte, por contato ou ingestÃ£o. Para evitar contaminaÃ§Ã£o, Ã© importante identificÃ¡-las, usar luvas ao manuseÃ¡-las e mantÃª-las fora do alcance de crianÃ§as e animais. Se houver exposiÃ§Ã£o, deve-se lavar a Ã¡rea afetada e procurar ajuda mÃ©dica imediatamente. Por Lance

Krzysztof Ziarnek, wikimedia commons