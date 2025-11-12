Após rumores de briga interna, Silva?nia Aquino anuncia saída do Calcinha Preta

Segundo ela, a decisão ocorreu “em comum acordo” com os demais integrantes do grupo.
Na mensagem, Silvânia expressou gratidão e relembrou sua trajetória e os momentos marcantes vividos na banda.
'No meu coração só tem amor e a minha eterna gratidão a cada fã, com cada pessoa, a cada amigo, a cada colaborador que somou ao meu lado', disse ela.
'Vocês foram e sempre serão o maior motivo de tudo isso ter feito sentido. A história não para por aqui!', concluiu Silvânia.
A saída acontece após rumores indicarem um desentendimento envolvendo Silvânia e O’hara Ravick, outra vocalista que entrou para o grupo em 2022.
Em entrevista ao g1 Sergipe, Silvânia disse que não houve brigas com outros integrantes, mas revelou a existência de alguns 'impasses contratuais' — embora tenha dito que não foi isso que determinou sua saída.
Na mesma entrevista, Silvânia afirmou que fará uma pausa para aproveitar as festas de fim de ano junto de familiares e amigos: “Vou descansar um pouco. Tem Pré-Caju, Natal, réveillon, carnaval. Mas vou voltar a cantar, nasci para cantar”.
Nascida em Aracaju, Sergipe, em 1973, Silvânia é reconhecida por seu timbre marcante e por ter participado de alguns dos maiores sucessos da Calcinha Preta.
Sua trajetória cantando forró começou em 1994, quando fez parte do grupo Raio da Silibrina e Banda Galope.
Silvânia começou a fazer parte do 'Calcinha' em 2000, parte da icônica formação com Paulinha Abelha e Daniel Diau.
Algumas músicas como 'Declaração de Amor', 'Amor da Minha Vida' e 'Hoje à Noite' marcaram sua fase na banda.
Essa não foi a primeira vez que a artista deixou o grupo. Em 2016, ela saiu para se dedicar ao projeto 'Gigantes do Brasil', ao lado de Paulinha e Daniel.
Mais tarde, em 2017, formou com Paulinha a dupla 'Silvânia e Paulinha', que manteve viva a presença feminina no forró.
O retorno ao Calcinha Preta aconteceu em 2018, marcando uma nova fase de grandes sucessos.
No entanto, essa fase foi interrompida pelo falecimento de Paulinha Abelha que morreu em 2022 em decorrência de complicações renais.
Nos anos recentes, Silvânia dividia os vocais com Daniel Diau, Bell Oliver e O’hara Ravick, mantendo a essência da banda que está na estrada desde 1995.