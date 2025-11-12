Talento e charme: as ‘cinquentonas’ de Hollywood

Viola Davis (11 de agosto de 1965) - Ela se destacou em filmes como 'Histórias Cruzadas', 'Sob Custódias', 'As Viúvas', 'A Voz Suprema do Blues' e 'Mulher Rei'. A artista ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por 'Um Limite entre Nós', no qual fez o mesmo papel que lhe deu o Tony.