Talento e charme: as ‘cinquentonas’ de Hollywood

Julia Roberts (28 de outubro de 1967) - Obteve destaque em 'Uma Linda Mulher', 'O Casamento do meu Melhor Amigo', 'Um Lugar Chamado Notting Hill' e 'Comer Rezar Amar'. Ganhou o Oscar de Melhor Atriz por 'Erin Brockovich - Uma Mulher de Talento' e tem quatro Globos de Ouro.
Jennifer Aniston (11 de fevereiro de 1969) - Eterna Rachel, da série Friends, pela qual ela ganhou os prêmios Emmy, Globo de Ouro e SAG Award, a atriz se consolidou em comédias. Entre elas, 'Quero Ficar Com Polly', 'Marley e Eu', 'O Amor Acontece' e 'Esposa de Mentirinha'.
Jennifer Garner (17 de abril de 1972) - Ficou famosa por protagonizar o filme 'De Repente 30''. Ela venceu o Globo de Ouro como Melhor Atriz em Série Dramática por 'Alias' e esteve em 'Demolidor - O Homem Sem Medo', 'Elektra', 'Pegar e Largar', 'Juno' e 'Idas e Vindas do Amor'.
Winona Ryder (29 de outubro de 1971) - A atriz se destacou por suas atuações em filmes de sucesso nos anos 1980 e 1990. Entre eles, estão 'Beetlejuice', 'Os Fantasmas se Divertem', 'Edward Mãos de Tesoura', 'Caindo na Real' e 'Garota, Interrompida'. Ela tem um Globo de Ouro.
Jennifer Lopez (24 de julho de 1969) - Estreou nos cinemas, em Selena, interpretação que lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro. Além de atuar em diversos blockbusters, lançou-se como cantora de música pop e R&B e ganhou diversos prêmios por sua voz.
Kate Beckinsale (26 de julho de 1973) - Estreou no cinema em 'Muito Barulho por Nada', em 1993. Protagonista de 'Anjos da Noite', participou de 'Click', 'Van Helsing: o Caçador de Monstros', 'Efeito da Fúria', 'Terror na Antártida', entre outras obras.
Nicole Kidman (20 de junho de 1967) - Venceu o Oscar com a atuaÃ§Ã£o no longa 'As Horas', alÃ©m de jÃ¡ ter tido seu talento reconhecido em premiaÃ§Ãµes como Globo de Ouro, Emmy e Bafta. Dessa forma, Ã© uma das atrizes mais consagradas de Hollywood.
Viola Davis (11 de agosto de 1965) - Ela se destacou em filmes como 'Histórias Cruzadas', 'Sob Custódias', 'As Viúvas', 'A Voz Suprema do Blues' e 'Mulher Rei'. A artista ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por 'Um Limite entre Nós', no qual fez o mesmo papel que lhe deu o Tony.
Lucy Liu (2 de dezembro de 1968) - A atriz é conhecida por seus papéis como Alex em 'As Panteras' e como Joan Watson na série 'Elementary'. Em 2019, recebeu uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, sendo a segunda mulher de origem asiática a ter esse feito.
Cameron Diaz (30 de agosto de 1972) - Começou como modelo, mas ganhou notoriedade como atriz logo em seu papel de estreia, em 'O Máscara'. Protagonizou diversos blockbusters, como 'O Casamento do Meu Melhor Amigo', 'Quem Vai Ficar com Mary', 'As Panteras' e 'O Amor Não Tira Férias'.
Drew Barrymore (22 de fevereiro de 1975) - Participou do filme 'E.T - O Extraterrestre' quando tinha 7 anos. Estrelou inúmeras comédias românticas, como 'Para Sempre Cinderela', 'Nunca fui Beijada' e 'Como se Fosse a Primeira Vez', assim como o remake de 'As Panteras'.
Brooke Shields (31 de maio de 1965) - Estrelou campanhas de marcas de calça jeans, assim como o tradicional 'A Lagoa Azul', filme por qual é mais conhecida, e 'Amor Sem Fim'. Teve a vida cercada de polêmica por seu relacionamento com o cantor Michael Jackson.
Penélope Cruz (28 de abril de 1974) - A atriz espanhola foi a primeira representante de seu país a vencer um Oscar, conquistado por sua atuação em 'Vicky Cristina Barcelona'. Teve destaque em 'Carne Trêmula', 'Abre los Ojos', 'Profissão de Risco' e 'Vanilla Sky'.
Sarah Jessica Parker (25 de março de 1965) - Ganhou destaque na TV ao estrelar a série 'Square Pegs' em 1982, o que chamou a atenção dos produtores. Esteve em 'Footloose', 'Dançando na TV' e 'Abracadabra', porém ganhou o estrelato na série 'Sex and The City'.
Mira Sorvino (28 de setembro de 1967) - Em 1996, ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante e o Globo de Ouro de melhor pelo filme de Woody Allen, 'Poderosa Afrodite'.
Robin Wright (8 de abril de 1966) - A atriz ficou famosa por seus papeis em 'House of Cards', 'Mulher Maravilha', 'Corpo Fechado' e 'Forrest Gump - O Contador de Histórias',
Halle Berry (14 de agosto de 1966) - Ela foi a primeira mulher afro-americana a vencer o Oscar de Melhor Atriz, em 2002, pelo filme 'A Ã?ltima Ceia'. Interpretou a Bond Girl em '007 - Um Novo Dia para Morrer' e a cÃ©lebre personagem Mulher Gato.
Salma Hayek (2 de setembro de 1966) - Seu primeiro papel de destaque foi em 'A Balada do Pistoleiro', com Antonio Banderas, e ganhou fama internacional com 'Um Drink no Inferno'. Por sua atuação em 'Frida' (2003) foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz.
Cate Blanchett (14 de maio de 1969) - Ela chamou a atenção internacional, em 1998, ao interpretar a rainha Elisabeth I, da Inglaterra. É uma das poucas atrizes a terem conquistado um Oscar de Melhor Atriz (Blue Jasmine) e um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante (O Aviador).
Ellen Pompeo (10 de novembro de 1969) - Interpretou a personagem Meredith Grey, protagonista da série Grey's Anatomy, por 17 anos (19 temporadas). Ela, então, é mais uma artista 'cinquentona', que segue na ativa e ultrapassou diversas gerações.
Catherine Zeta-Jones (25 de setembro de 1969) - Recebeu vários prêmios ao longo de sua carreira, incluindo um Oscar, um BAFTA, um Tony e três SAG Awards. Na maior premiação do cinema internacional, foi a Melhor Atriz Coadjuvante de 2003, pelo filme 'Chicago'.
Renée Zellweger (25 de abril de 1969) - A atriz também está na lista daquelas que conquistaram um Oscar de Melhor Atriz (Judy) e um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante (Cold Mountain). Além disso, ela iniciou em 'O Massacre da Serra Elétrica' e teve destaque em 'O Diário de Bridget Jones'.
Queen Latifah (18 de março de 1970) - Rapper, atriz, compositora e cantora norte-americana, ela recebeu vários prêmios. Entre eles, um Grammy, um Emmy, um Globo de Ouro, três Screen Actors Guild Awards, dois NAACP Image Awards, e uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.