Homem-Morcego: Atores que viveram Batman no cinema e na TV

Outro ator que tentou ser Batman e não conseguiu é Cillian Murphy. Ele fez audição para o homem-morcego, mas acabou ganhando o papel do vilão Espantalho em “Batman Begins” (2005). Ali nasceu a parceria com o diretor Christopher Nolan, com quem trabalharia em “A Origem” (2008), “Dunkirk” (2017) e, agora, 'Oppenheimer' (que lhe valeu o Oscar de Melhor Ator)