Marjorie Estiano vive Ângela Diniz: caso real de assassinato em que a vítima foi “condenada”

A trama é baseada no podcast “Praia dos Ossos”, da Rádio Novelo, que reconta a história de Ângela Diniz, mulher da alta sociedade, assassinada em 1976 com quatro tiros pelo companheiro Doca Street, que não aceitou a separação.
Mesmo confessando o crime, foi tratado como vítima durante grande parte do julgamento. Algo que ficou na história como uma visão machista da sociedade da época e que inspirou o título do documentário.
É mais uma produção para a elogiada carreira de Marjorie Estiano. Nascida em 8 de março de 1982 em Curitiba, no Paraná, desde a adolescência ela demonstrava interesse pelas artes.
Foi em 2003, quando ingressou na Oficina de Atores da TV Globo, que conseguiu sua primeira oportunidade na televisão.
Seu primeiro papel de destaque foi na novela “Malhação 2004”, uma das temporadas mais famosas do folhetim, na qual interpretou a vilã Natasha, baixista da fictícia banda Vagabanda. O sucesso alavancou sua carreira artística e abriu portas para novas oportunidades na TV Globo.
Atuou na novela “Páginas da Vida” em 2006, como Marina, personagem envolvida em uma trama delicada sobre alcoolismo do pai.
Logo depois, Marjorie Estiano assumiu sua primeira protagonista no horário nobre da TV Globo em “Duas Caras” . Ela interpretou Maria Paula, uma jovem marcada pela perda e pela busca de justiça, que se via dividida entre o amor e o desejo de vingança contra o homem que a enganara no passado.
Em “Caminho das Índias”, Marjorie Estiano interpretou Tônia, uma personagem que transitava entre momentos cômicos e dramáticos. Na trama, ela vivia um relacionamento com um jovem com esquizofrenia, vivido por Bruno Gagliasso, e lidava com a oposição da mãe dele.
Marjorie viveu sua segunda protagonista na novela “A Vida da Gente” em 2011. Ela deu vida a Manuela, uma das personagens mais marcantes de sua carreira. A trama mostrava uma jovem com deficiência física, rejeitada pela mãe.
Em 2012, protagonizou “Lado a Lado”, como Laura, uma progressista que defendia a educação e o direito feminino em um enredo ambientado no início do século 20.
Participou da primeira fase da novela “Império” em 2014, como a vilã Cora em sua juventude. Mais adiante, com o afastamento de Drica Moraes, que vivia a personagem na fase adulta, Marjorie reassumiu o papel.
Porém, o grande destaque da carreira veio com a série médica “Sob Pressão” em 2017, da TV Globo. Na produção, ela dá vida à Dra. Carolina, cirurgiã dedicada e emocionalmente intensa, que trabalha em um hospital público do Rio de Janeiro.
Pelo trabalho em “Sob Pressão”, Marjorie recebeu em 2019 uma indicação ao Emmy Internacional de Melhor Atriz.
Em 2022, Marjorie Estiano encerrou seu contrato fixo com a TV Globo após 18 anos de vínculo, já que possuía outros projetos em andamento. Passaria a atuar por meio de contratos por obra. Assim, atuou na série “Fim” do Globoplay como Ruth.
No cinema, sua estreia ocorreu em “Malu de Bicicleta” em 2011, dando início a uma filmografia que inclui produções como “O Tempo e o Vento”, “Entre Irmãs” o aclamado “As Boas Maneiras”, “Abraço de Mãe” e “Precisamos Falar”.
Marjorie interpretou Eliana Paiva, uma das filhas de Eunice Paiva, no filme vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, “Ainda Estou Aqui”, adaptado do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva.
Ela também atuou em diversas séries ao longo da carreira, como “Noturnos”, “Ligações Perigosas”, “Justiça”, “Eu Que Amo Tanto” e “SOS Emergência”.
Paralelamente à atuação, iniciou sua carreira musical. Em 2005 lançou o álbum “Marjorie Estiano”, que conquistou disco de platina e revelou hits como “Você Sempre Será”, também presente em “Malhação”. Em 2007 veio o segundo trabalho, “Flores, Amores e Blablablá”. Ela lançou outro álbum, “Oito”, em 2014.
Apesar da carreira pública, Marjorie mantém sua vida pessoal em relativa discrição. Não costuma expor relacionamentos.