Sterling K. Brown, astro da série ‘Paradise’, é mestre em Belas Artes

De acordo com o site “Deadline”, esse episódio somou 6,3 milhões de espectadores em uma semana. Foi a maior audiência registrada pela série em tão curto espaço de tempo.
Criada por Dan Fogelman, o mesmo autor de “This Is Us” (foto), a série já teve segunda temporada confirmada.
Um dos destaques do elenco é o premiado Sterling K. Brown, que na série faz o agente especial Xavier Collins. Saiba mais sobre a carreira desse versátil ator!
Sterling K. Brown nasceu em St. Louis, no estado americano do Missouri, em 5 de abril.de 1976. Na juventude, ele pensava em seguir carreira em economia, mas acabou se apaixonando pelas artes dramáticas.
Em 1988, ele se formou em artes cênicas pela Universidade de Stanford, na Califórnia. Anos depois, fez mestrado em belas artes na Universidade de Tisch, em Nova York.
Antes de se tornar célebre, o ator participou de episódios de várias séries famosas, como “The Good Wife”, “Person of Interest”, Criminal Minds” e “The Mentalist”.
Ele fez parte do elenco de “Amy Wives” por seis temporadas, entre 2007 e 2012. E chegou a ser indicado ao Emy de Melhor Ator Convidado em “Maravilhosa Sra. Maisel”.
Entre os primeiros trabalhos de destaque de Brown esteve o do personagem Christopher Darden na primeira temporada da série “American Crime Story”, com “O Povo Contra O.J. Simpson”, em 2016.
No entanto, o papel que deu mais projeção a ele foi o de Randall Pearson na série “This Is Us”, da rede de televisão NBC.
Pela atuação em “American Crime Story”, Sterling K. Brown venceu o Emmy de Melhor Ator Coadjuvante.
Na cerimônia do ano seguinte, ele foi laureado como Melhor Ator em Drama pela performance marcante em “This Is Us”.
Por três anos seguidos - 2019, 2020 e 2021 -, ele também concorreu como Melhor Ator por “This Is Us”.
A primeira temporada de “This Is Us” também rendeu ao ator o Globo de Ouro de Melhor Ator em Série Dramática, em 2018.
Entre 2017 e 2019, por exemplo, ele apareceu em filmes como “Marshall”, “Pantera Negra” e “Ondas”.
Em 2019, ele foi protagonista em “Hotel Artemis”, de Drew Pearce. Na trama, ele contracena com Jodie Foster e Sofia Boutella.
Ele também emprestou sua voz para as animações “Andry Birds 2 - O Filme” e “Frozen 2”.
Em 2024, Sterling K. Brown foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por seu papel em “Ficção Americana”.
Com prestígio em alta em Hollywood, Sterling K. Brown apresentou ao lado de Ana de Armas o prêmio de Melhor Curta-Metragem em Live Action no Oscar 2025, no Dolby Theater, em Los Angeles.
Sterling K. Brown é casado com a também atriz Ryan Michelle Bathe. Eles têm dois filhos, Andrew e Amaré.