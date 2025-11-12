Cavalo-robô pilotado faz transporte em terrenos acidentados

Chamado de 'Corleo', o veículo foi feito para transportar pessoas em terrenos irregulares.
A novidade foi mostrada durante a Expo Osaka-Kansai 2025, que aconteceu no Japão.
Apesar de lembrar uma moto no visual, o Corleo não tem rodas — ele anda usando quatro pernas mecânicas.
Feito para ser montado como um cavalo, ele funciona com um motor de 150 cilindradas movido a hidrogênio.
A Kawasaki combinou robótica, inteligência artificial e energia limpa para criar um veículo que funciona onde carros e motos normais não passam. Veja como vai funcionar!
As pernas do robô foram feitas para suportar impactos e se adaptam a terrenos diversos como lama, pedras, neve e até entulho.
Feitos de borracha, os “cascos ajudam a manter o equilíbrio, mesmo em terrenos irregulares'.
Além disso, o robô também consegue pular pequenos obstáculos.
A pessoa que estiver montando o Corleo controla seus movimentos com o corpo. Ao mudar o peso para um lado, o robô entende a direção e se ajusta.
Segundo a empresa, um visor com tecnologia de realidade aumentada exibe dados como o nível do combustível, direção e equilíbrio.
Em sua estrutura física, o Corleo tem um corpo aerodinâmico de metal e fibra de carbono. Na parte frontal, um escudo com faróis se assemelha a um capacete de moto.
Em um vídeo publicado no canal da Kawasaki no YouTube, o robô é pilotado em florestas, na neve e em montanhas — as imagens não são reais e foram feitas por computador.
Por enquanto, o Corleo ainda é um conceito e não tem previsão de lançamento. A empresa, no entanto, acredita que ele pode chegar ao mercado até o ano de 2050.
Fundada em 1896, a Kawasaki começou como uma fabricante de peças para navios.
Ao longo dos anos, diversificou sua atuação, tornando-se conhecida mundialmente por suas motocicletas, veículos pesados e até equipamentos industriais.
A divisão de motocicletas, lançada na década de 1960, é uma das mais famosas, produzindo modelos icônicos como a Ninja e a Z, reconhecidas por desempenho e tecnologia.
Além disso, existe a divisão Kawasaki Heavy Industries, que atua em setores como aeronáutica, construção naval e trens de alta velocidade, como o Shinkansen.
Com uma reputaÃ§Ã£o sÃ³lida em engenharia e qualidade, atÃ© hoje a Kawasaki se mantÃ©m como uma das lÃderes em seus segmentos.