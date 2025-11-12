Notícias

Cavalo-robô pilotado faz transporte em terrenos acidentados

A Kawasaki, empresa japonesa conhecida por produzir motos, apresentou uma ideia diferente e futurista: um robô com formato de cavalo.

Por Lance
Divulgação/Kawasaki

Chamado de 'Corleo', o veículo foi feito para transportar pessoas em terrenos irregulares.

Divulgação/Kawasaki

A novidade foi mostrada durante a Expo Osaka-Kansai 2025, que aconteceu no Japão.

Divulgação/Kawasaki

Apesar de lembrar uma moto no visual, o Corleo não tem rodas — ele anda usando quatro pernas mecânicas.

Divulgação/Kawasaki

Feito para ser montado como um cavalo, ele funciona com um motor de 150 cilindradas movido a hidrogênio.

Divulgação/Kawasaki

A Kawasaki combinou robótica, inteligência artificial e energia limpa para criar um veículo que funciona onde carros e motos normais não passam. Veja como vai funcionar!

Divulgação/Kawasaki

As pernas do robô foram feitas para suportar impactos e se adaptam a terrenos diversos como lama, pedras, neve e até entulho.

Reprodução

Feitos de borracha, os “cascos ajudam a manter o equilíbrio, mesmo em terrenos irregulares'.

Divulgação/Kawasaki

Além disso, o robô também consegue pular pequenos obstáculos.

Divulgação/Kawasaki

A pessoa que estiver montando o Corleo controla seus movimentos com o corpo. Ao mudar o peso para um lado, o robô entende a direção e se ajusta.

Divulgação/Kawasaki

Segundo a empresa, um visor com tecnologia de realidade aumentada exibe dados como o nível do combustível, direção e equilíbrio.

Divulgação/Kawasaki

Em sua estrutura física, o Corleo tem um corpo aerodinâmico de metal e fibra de carbono. Na parte frontal, um escudo com faróis se assemelha a um capacete de moto.

Reprodução

Em um vídeo publicado no canal da Kawasaki no YouTube, o robô é pilotado em florestas, na neve e em montanhas — as imagens não são reais e foram feitas por computador.

Divulgação/Kawasaki

Por enquanto, o Corleo ainda é um conceito e não tem previsão de lançamento. A empresa, no entanto, acredita que ele pode chegar ao mercado até o ano de 2050.

Reprodução

Fundada em 1896, a Kawasaki começou como uma fabricante de peças para navios.

Goost Eight/Unsplash

Ao longo dos anos, diversificou sua atuação, tornando-se conhecida mundialmente por suas motocicletas, veículos pesados e até equipamentos industriais.

Teresa McGregor/Pixabay

A divisão de motocicletas, lançada na década de 1960, é uma das mais famosas, produzindo modelos icônicos como a Ninja e a Z, reconhecidas por desempenho e tecnologia.

Pexels/Kipras Zabeliauskas

Além disso, existe a divisão Kawasaki Heavy Industries, que atua em setores como aeronáutica, construção naval e trens de alta velocidade, como o Shinkansen.

Wikimedia Commons/MaedaAkihiko

Com uma reputaÃ§Ã£o sÃ³lida em engenharia e qualidade, atÃ© hoje a Kawasaki se mantÃ©m como uma das lÃ­deres em seus segmentos.

Peter Kaul/Pixabay

Veja Mais