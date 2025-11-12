Uma vez por ano, lata da Coca-Cola fica azul no Brasil; entenda

Porém, numa certa época do ano, por um motivo especial, a latinha da Coca-Cola passa a ser fabricada na cor azul. E isso acontece no Brasil.
É que o Festival de Parintins, no Amazonas, tem uma disputa acirrada entre dois bois: o o Boi Caprichoso (azul) e o Boi Garantido (vermelho). Para homenagear a festa dando atenção a ambos os competidores, a Coca-Cola circula pela cidade na cor normal (vermelha), mas também na versão exclusiva azul.
Criado e 1965, o festival de Parintins é reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Em 2025, a festa, que lota a arena chamada de 'Bumbódromo', foi nos dias 27, 28 e 29 de junho.
Agora, conheça a história da Coca-Cola. A empresa fabrica um refrigerante feito à base de noz de cola, uma fruta rica em cafeína e comum na África Ocidental e na Indonésia. A semente também tem função estimulante e relaxante.
Em maio de 1886,o farmacêutico americano John Pemberton criou uma fórmula de remédio para dor de barriga, um problema que estava em alta nos Estados Unidos na época.
Além da noz de cola, Pemberton colocou folhas de coca, extrato da fruta, óleo de limão, óleo de lima, coentro, açúcar, entre outros. Num primeiro momento, toda a mistura ficou conhecida como sabor 7X.
Em 1888, Pemberton faleceu, aos 67 anos. Ele foi vítima de câncer de estômago, causado muito por conta de seu vício em morfina, um analgésico extremamente forte. Ele é tão perigoso que nem é encontrado em farmácias.
Após a sua morte, a fórmula do sabor 7X ficou com o seu contador, Frank Robinson. Frank, aliás, rebatizou para Coca-Cola e escreveu o logotipo com a própria mão.
A venda foi em 15 de janeiro de 1889. Ou seja, há 134 anos. E o que ninguém imaginava é que aquilo mudaria para sempre a humanidade.
Asa começou a transformar o líquido em um fenômeno mundial. Primeiro, ele patenteou a marca Coca-Cola, depois criou a The Coca-Cola Company, que hoje tem vários refrigerantes pelo mundo.
Apesar disso, segundo vários especialistas, o diferencial foi Asa investir pesado em marketing. Ele, por exemplo, investiu demais em publicidade e até distribuiu algumas gratuitamente, tudo para que o público americano conhecesse a marca.
Asa também criou vários produtos com a logo da Coca-Cola estampada, além de distribuir brindes. Outra estratégia foi abrir várias fábricas pelos EUA, o que facilitou demais a distribuição e comercialização do produto.
Ainda no final do Século XIX e no início do Século XX, a Coca-Cola já estava famosa nos países vizinhos, México e Canadá. Hoje, sabe-se que a empresa está presente em 200 países.
Outra estratégia é esconder muito bem os detalhes da receita da Coca-Cola. Há reportagens que afirmam que a fórmula mais 'pura' do refrigerante é de conhecimento de pouquíssimas pessoas, cinco no máximo.
Também há forte crença de que não existe nenhuma fórmula secreta e que criou-se uma lenda para que o nome da empresa ficasse ainda mais em evidência.
O que é um fato na história da Coca-Cola, infelizmente, é que ela já usou cocaína, uma droga ilícita em quase todo o mundo, na fórmula.
De fato, o marketing da Coca-Cola é criativo. Foi a empresa que, por exemplo, usou o Papai Noel com a cor vermelha pela primeira vez. Antes, o Bom Velhinho usava verde.
A Coca-Cola fez, faz e certamente fará tanto sucesso que inspirou a criação de vários outros refrigerantes à base de cola. A americana Pepsi-Cola é a mais conhecida.
Cuba Cola, Schin Cola (esta não existe mais), Open Cola, RC Cola e Ice Cola são outros refrigerantes que se inspiram na Coca.
Em 2024, a Coca-Cola ocupou a 7ª posição no ranking das marcas mais valiosas do mundo, com um valor estimado de US$ 61.2 bilhões. Já no ranking das empresas mais admiradas, a Coca-Cola alcançou a 12ª posição da Fortune 2025.