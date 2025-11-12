Animais

Morcego que não era avistado há 55 anos é encontrado por pesquisadores

Uma equipe do Museu de História Natural de Berlim registrou, pela primeira vez, imagens de uma espécie de morcego que não era vista desde 1970.

Armando Caldas - Flickr

Este morcego raro é nativo da região do Deserto de Karakum, que se estende pelas fronteiras do Turcomenistão, Cazaquistão e Uzbequistão.

Wikimedia Commons/flydime

Posteriormente, um macho foi encontrado em uma caverna a quase 90 quilômetros do primeiro registro.

Beverly Mixon/Pixabay

Com a redescoberta, o Museu de HistÃ³ria Natural de Berlim divulgou que planeja aprofundar as pesquisas sobre os morcegos da Ãsia Central.

Wikimedia Commons/JÃ¶rg ZÃ€gel

Além disso, o governo do Turcomenistão estuda criar uma grande área de proteção ambiental para preservar essa e outras espécies locais.

Wikimedia Commons/Bjørn Christian Tørrissen

Assim como o morcego-orelhudo-turcomano, há outras espécies raras de morcego que despertam o interesse da ciência; veja algumas!

paislie/Pixabay

Morcego-fantasma – Natural do norte da Austrália, essa espécie é conhecida por sua capacidade de caça silenciosa e pela dificuldade de ser visto em seu habitat.

Wikimedia Commons/Chiroptera09

Histiotus alienus – Depois de ficar mais de um século desaparecido, esse morcego endêmico do sul do Brasil voltou a ser registrada por pesquisadores brasileiros em 2018.

Vinícius C. Cláudio/Fiocruz/Promasto

Morcego-dourado-filipino – Embora seja um dos maiores morcegos do mundo, com uma envergadura que pode chegar a 1,7 metro, é considerado raro e está ameaçado de extinção devido à caça.

iNaturalist – Cheongweei Gan

Apesar do tamanho assustador, esse morcego é considerado inofensivo a seres humanos e se alimenta basicamente de frutas e algumas folhas.

Wikimedia Commons/Luke Marcos Imbong

Além da envergadura, o morcego-dourado-filipino tem outras características fascinantes: ele é capaz de voar a até 1.100 metros de altura e percorrer até 40 km no ar!

Wikimedia Commons/Luke Marcos Imbong

