Entretenimento Fez história: Profeta Gentileza deixou mensagens que são patrimônio do Rio O pregador urbano mais famoso do país fez história no Rio de Janeiro e hoje dá nome a um terminal de ônibus na cidade. José Datrino, o Profeta Gentileza, nasceu em Cafelândia (SP) em 11/4/1917 e ficou conhecido por fazer inscrições nas pilastras do Viaduto do Gasômetro, no Rio. Por Lance

Domínio Público /Wikimédia Commons