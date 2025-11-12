Entretenimento

Diretor chora e pede desculpas após humilhar candidata mexicana do Miss Universo

Após constranger publicamente a Miss México, Fatima Bosch, o diretor do Miss Universo na Ásia e Oceania, Nawat Itsaragrisil, se pronunciou sobre o ocorrido.

“Sou humano. Gostaria de pedir desculpas a todos. Eu não tinha ideia da dimensão que este problema tomaria”, disse ele aos prantos durante uma coletiva de imprensa.

A controvérsia teve início no dia 4 de novembro, quando Itsaragrisil repreendeu Bosch por ela não ter divulgado material promocional sobre a Tailândia.

Quando tentou responder, a candidata foi interrompida aos gritos pelo diretor.

Ele chegou a pedir intervenção dos seguranças e ameaçou eliminar do concurso qualquer participante que se manifestasse em defesa da mexicana.

O episódio foi transmitido ao vivo nas redes sociais e rapidamente viralizou na internet.

A própria Bosch relatou à imprensa que o organizador chegou a chamá-la de “burra” e questionou por que ela ainda continuava falando.

'Porque eu tenho voz. Você não está me respeitando como mulher', rebateu a mexicana.

Diante da repercussão, a Organização Miss Universo publicou uma nota condenando o “comportamento malicioso” de Itsaragrisil.

O presidente da instituição, Raul Rocha, criticou duramente o diretor, afirmando que ele “esqueceu o verdadeiro significado de ser anfitrião”.

'Reitero que o Miss Universo é uma plataforma de empoderamento feminino para que as vozes das mulheres sejam ouvidas no mundo', ressaltou ele.

O presidente também informou que a participação de Itsaragrisil será restringida até o fim da competição, que está agendada para o dia 21 de novembro em Bangkok.

Após a confusão, Bosch disse em entrevista que 'só quer que o seu país saiba que ela não tem medo de fazer sua voz ser ouvida'.

'Estamos no século 21. Eu não sou uma boneca para ser maquiada, produzida e ter minhas roupas trocadas', desabafou.

Além de ser diretor do Miss Universo, Itsaragrisil também é presidente do Miss Grand International (MGI), uma premiação concorrente. E ele já esteve envolvido em outras polêmicas.

Em 2024, o empresário foi alvo de protestos de candidatas do MGI que receberem um passeio turístico simples em vez do cruzeiro de luxo prometido por ele.

