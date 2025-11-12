Galeria Maior deserto de sal do planeta tem formações de cair o queixo Situado no sudoeste da Bolívia, o Salar de Uyuni é uma das paisagens mais surreais do planeta. O lugar abriga muitos segredos e curiosidades impressionantes; descubra algumas! Por Lance

Flickrs Kathy Quiroga e Flores-Guevara & Lon Brehmer