Betty Faria e a neta Valentina: ensaio fotográfico e legado familiar no cinema

Valentina é filha do empresário João de Faria Daniel, filho caçula de Betty Faria. A consagrada atriz e Daniel Filho ficaram casados por apenas quatro anos, de 1973 a 1977, e tiveram juntos um herdeiro.
O clima de emoção e alegria tomou conta da Globo, que comemorou os 30 anos da inauguração de seus estúdios, em Curicica, no Rio de Janeiro. Em torno de quinze veteranos e figuras lendárias da TV brasileira, entre elas, Betty Faria, estrearam a Calçada da Fama.
Recentemente, uma polêmica envolvendo a atriz veterana ganhou os noticiários. A ex-atriz e filha de Betty Faria, Alexandra Marzo, usou as redes sociais para detonar a mãe.
Alexandra disse que Betty é sociopata e tóxica: 'Minha filha foi e continua sendo usada pela avó para tudo que lhe for conveniente', detonou.
O estopim ocorreu em outubro de 2024. Betty levou a neta à abertura do Festival do Rio, e Alexandra não teria gostado de ver fotos das duas juntas. Giulia é graduada em cinema pela PUC, do Rio de Janeiro, e tem uma relação muito próxima com a avó.
Elisabeth Maria Silva de Faria, mais conhecida como Betty Faria, é um ícone da teledramaturgia brasileira, nascida no Rio de Janeiro em 8 de maio de 1941.
Betty iniciou a carreira no teatro e na televisão como bailarina e vedete em programas musicais. Assim, desde a década de 1960, encanta o público com seu talento e versatilidade, ao marcar presença em novelas, filmes e peças de teatro.
Sua estreia como atriz na televisão aconteceu em 1965, na série 'TNT', exibida pela Rede Globo. Um ano antes, já havia feito uma participação no filme 'O Beijo'. A primeira novela, por sua vez, foi 'Acorrentados', de 1969.
Frequentou o Teatro Oficina, onde amadureceu como atriz, sendo dirigida por grandes nomes do teatro, como Zé Celso Martinez em 'Pequenos Burgueses', de 1967. Logo foi contratada pela TV Globo para atuar em 'A Última Valsa', de 1969.
Seu primeiro sucesso popular ocorreu em 'Pigmalião 70', no ano seguinte, quando recebeu o Troféu Helena Silveira, seguido da novela 'Cavalo de Aço', de 1973.
A atriz recebeu aclamação da crítica ao interpretar a cantora Lenisa Mayer no drama 'A Estrela Sobe', de 1974, dirigido por Bruno Barreto, quando recebeu o Prêmio Air France. Em 1978 e 1979, apresentou o programa musical 'Brasil Pandeiro', em que cantava, dançava e atuava.
Nas décadas de 1970 e 1980, ela consolidou sua carreira com papéis de destaque em novelas da TV Globo, como 'Pecado Capital', de 1975, 'Água Viva', de 1980, e 'Baila Comigo', de 1981.
Betty recebeu o prÃªmio de Melhor Atriz no Festival de Gramado por seu papel em 'Anjos do Arrabalde', de 1987. Consagrada no universo da ficÃ§Ã£o, foi internacionalmente reconhecida por estrelar 'Romance da Empregada', de 1988' no cinema.
Em 1976, foi convidada por Janete Clair para protagonizar a novela 'Duas Vidas'. Também fez parte do elenco do filme 'Dona Flor e Seus Dois Maridos', quando enfrentou uma crise em seu casamento com Daniel Filho, o que resultou na separação do casal.
O papel como a protagonista em 'Tieta', de 1989, uma adaptação do romance de Jorge Amado, é um dos mais icônicos de sua carreira e a consagrou como uma das grandes estrelas da TV Globo.
Depois de Tieta, Betty Faria passou por emissoras, como Band e SBT, e por novelas da TV Globo, como 'De corpo e Alma', 'A Indomada', 'Suave Veneno', 'América', 'Pé na Jaca', 'Duas Caras', 'Avenida Brasil', 'Boogie Oogie', 'A força do querer' e 'Volta por cima'.
No teatro, Betty Faria atuou em várias peças aclamadas pela crítica, como 'Calabar', de 1973, 'Camaleoa', de 1996, e 'Shirley Valentine', entre 2009 e 2011.