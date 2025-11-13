Celebridades e TV Dakota Fanning revela tradição de 20 anos com Tom Cruise Dakota Fanning contou que Tom Cruise ainda mantém a tradição de lhe enviar sapatos todos os anos, gesto que já dura duas décadas. A curiosa história começou em 2005, quando ambos trabalharam juntos em “Guerra dos Mundos”, dirigido por Steven Spielberg. Por Lance

Divulgação