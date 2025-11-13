Celebridades e TV Há 105 anos nasceu Mickey Rooney, dono de uma das carreiras mais longas de Hollywood Em 2025, o mundo do cinema recorda os 105 anos do nascimento de Mickey Rooney, um dos artistas de carreira mais longa da história de Hollywood. Sua trajetória foi impressionante: atuou de forma ininterrupta por 88 anos, até sua morte em 2014, aos 93 anos. Por Lance

Wikimedia Commons / Domínio Público