Tom Felton volta a Harry Potter e rouba a cena em sua estreia na Broadway

O ator voltou a dar vida ao antigo rival de Potter, agora em uma versão mais madura do personagem, emocionando os fãs presentes. Sua entrada em cena foi recebida com gritos e aplausos entusiasmados, mostrando a força do carinho do público pelo artista.
O vídeo do momento foi compartilhado no Instagram oficial da produção, registrando a reação calorosa dos espectadores. Pacientemente, o ator se manteve no papel no aguardo do fim dos aplausos para dar sequência à sua cena.
Recentemente, porém, Felton entrou em uma polêmica após aumentar significativamente o valor cobrado por vídeos personalizados para fãs.
Felton utiliza a plataforma Cameo, onde as pessoas podem solicitar vídeos com mensagens especiais, como felicitações de aniversário ou recados personalizados. Atualmente, ele cobra 744 libras esterlinas (R$ 5,4 mil) por um vídeo de pouco mais de 1 minuto.
Segundo o jornal britânico Mirror, esse valor representa um aumento acima da inflação em relação ao preço anterior, que era de 544 libras (R$ 4 mil) por vídeos mais longos, com média de 2 minutos e 22 segundos.
Apesar de algumas críticas, ele mantém uma avaliação alta na plataforma, com nota 4,97 de 5 e mais de 700 comentários positivos. Alguns fãs elogiaram a experiência, enquanto outros sugeriram que os vídeos poderiam ser mais longos, considerando o valor cobrado.
A comercialização de vídeos foi motivada pela situação difícil a qual o ator se viu durante a pandemia de Covid-19, que teve seu auge em 2020. Assim, ele decidiu apostar em algo novo. A plataforma Cameo, aliás, existe desde 2016 e conta com mais de 50 mil celebridades cadastradas.
Entre os atores de 'Harry Potter' com cadastro na plataforma, Tom Felton lidera como o que cobra mais caro. Em seguida, aparecem Bonnie Wright (Gina Weasley) e Jamie Waylett (Vincent Crabbe), que cobram R$ 1,1 mil cada (149 libras) por vídeo personalizado.
Uma reportagem do jornal britânico 'Daily Mirror' revelou, aliás, um dado curioso sobre Tom Felton: proporcionalmente, ele faturou mais alto do que Daniel Radcliffe, que viveu Harry Potter na famosa saga.
E a explicação é matemática. O rival de Harry aparece por pouco mais de 31 minutos ao longo da franquia e seu salário foi de 14 milhões de libras. Já Daniel, que atuou por quase 9 horas, faturou 84 milhões de libras.
Ou seja, quando se calcula o tempo de trabalho, Felton recebeu o que equivaleria a 28 milhões de libras por hora cheia. Já Daniel foi remunerado com 9 milhões de libras por cada hora de atuação.
Nas histórias de 'Harry Potter', seu personagem, Draco Malfoy, é um aluno da casa Sonserina na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Malfoy vem de uma família de bruxos de sangue puro conhecidos por suas opiniões elitistas sobre a pureza do sangue mágico.
Depois do último filme da saga, em 2011, continuou atuando, embora não tenha emplacado papéis de grande relevância. Os de maior destaque foram em 2011, quando fez 'Planeta dos Macacos: A Origem', e em 2016, interpretando Julian Albert na série da 'The Flash'.
Seu nome completo é Thomas Andrew Felton. Ele nasceu em 22 de setembro de 1987, em Londres, Inglaterra, começando a atuar aos oito anos em comerciais e pequenos papéis.
Em sua biografia, o ator revelou que já precisou ser internado três vezes no passado por conta de vício em bebidas alcoólicas.