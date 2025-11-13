Animais

Cientistas descobrem nova espécie de peixe gigante predador

Um grupo de pesquisadores identificou uma nova espécie de peixe predador nos rios da província de Yunnan, no sul da China.

Por Lance
?? ?/Unsplash

Chamado de Bagarius protos, o animal pode ultrapassar os 100 quilos!

Divulgação/Zeng, Pu, Lei, Oo e Chen

Entre as caracterÃ­sticas fÃ­sicas, se destacam a cabeÃ§a larga, focinho alongado, olhos pequenos e pele espessa com manchas e faixas que favorecem sua camuflagem.

DivulgaÃ§Ã£o/Zeng, Pu, Lei, Oo e Chen

A descoberta é resultado de expedições realizadas entre 2004 e 2024 e foi publicada em junho de 2024 na revista Zoosystematics and Evolution.

Wikimedia Commons/Zhangmoon618

A equipe confirmou que o peixe — um bagre de grande porte — era inédito após análises morfológicas e genéticas que revelaram diferenças significativas.

Sirujs Enobs - Panoramio

A distinção genética é superior a 8% em relação a outros bagres do gênero Bagarius.

Laura España/Unsplash

O Bagarius protos vive no fundo dos rios e é valorizado como alimento na região.

Pexels/Buwaneka Boralessa

O nome 'protos' vem do grego e significa “original”, refletindo sua posição ancestral na árvore evolutiva dos grandes bagres asiáticos.

Pixabay

Por enquanto, a espécie foi registrada apenas em rios de Yunnan, mas também pode habitar áreas de Myanmar e Tailândia, devido à conexão entre os sistemas fluviais.

Flickr - Rod Waddington

Em uma atuaÃ§Ã£o em conjunto com instituiÃ§Ãµes de Myanmar, os pesquisadores coletaram mais de uma dÃºzia de exemplares de Bagarius protos nosÂ rios Salween e Nanting.

Wikimedia Commons/Saosukham

A espécie era conhecida pela população ribeirinha, que a considerava um alimento valioso e a pescava com uma técnica tradicional.

Wikimedia Commons/Jakub Ha?un

A espécie se alimenta de pequenos peixes e larvas aquáticas, especialmente de Corydalidae, que também são usadas como isca.

Wikimedia Commons/Zhangmoon618

Os cientistas destacaram que as descobertas são cruciais para a conservação, dado que a degradação ambiental e barragens ameaçam o habitat desses grandes bagres.

Wikimedia Commons/Zhangmoon618

A província de Yunnan é uma região localizada no extremo sudoeste da China e faz fronteira com Myanmar, Laos e Vietnã.

© CEphoto, Uwe Aranas

A província é montanhosa e rica em biodiversidade, com paisagens que variam de florestas tropicais úmidas a picos nevados.

Wikimedia Commons/Asteiner

O Monte Meili, na fronteira com o Tibete, é um dos pontos mais altos, com mais de 6.700 metros de altitude.

Flickr - Kevin Poh

Yunnan é cortada por grandes rios que correm paralelos por vales profundos, como o Yangtzé, o Mekong e o Salween.

yongjun li/Pixabay

Os três correm em direções diferentes — um fenômeno geográfico raro conhecido como “Três Rios Paralelos”, classificado como Patrimônio Mundial da UNESCO.

Flickr - xiquinhosilva

