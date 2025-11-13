Índice global aponta cidades mais tecnológicas do mundo; veja!

Um índice elaborado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) identificou os principais polos tecnológicos do mundo, com base em critérios como investimento, tecnologia, adoção de inovações e impacto social.
Uma reportagem da BBC analisou cinco das principais cidades consideradas polos de inovação e tecnologia para entender como é a vida nesses locais. Veja!
5º) Seul, Coreia do Sul: A capital da Coreia do Sul se destaca por contribuir com 5,4% dos pedidos globais de patentes e liderar em acordos de capital de risco na Ásia.
O forte impulso de Seul em direção à inovação é motivado pela necessidade de competir, já que a pequena nação peninsular tem recursos naturais limitados.
No dia a dia, a tecnologia faz parte da vida cotidiana: portas digitais, pagamentos sem dinheiro e lojas 24 horas controladas por inteligência artificial são comuns. Na região do rio Cheongyecheon, circulam ônibus elétricos autônomos.
4º) Pequim, China: Pequim se destaca no Índice de Inovação Global (GII) como a cidade com maior produção de pesquisas científicas do mundo, responsável por 4% dos estudos globais.
O uso de Alipay e WeChat Ã© generalizado, oferecendo funcionalidades como traduÃ§Ã£o, pagamentos por QR-code e delivery de alimentos.
Inteligências artificiais como Deepseek e DouBao, por exemplo, estão embutidas nos serviços diários, facilitando a tradução em tempo real. Além disso, tem o robotáxi Apollo, da Baidu, um veículo autônomo que opera sem volante.
3º) San José-São Francisco, Estados Unidos: Conhecido como Vale do Silício, o polo San José-São Francisco lidera o mundo em capital de risco, respondendo por cerca de 7% dos negócios globais e pela maior concentração de inovação per capita.
A regiÃ£o continua atraindo empreendedores e start-ups, especialmente com o crescimento da inteligÃªncia artificial. Por lÃ¡, os carros autÃŽnomos da Waymo sÃ£o amplamente utilizados.
Para visitantes, o Vale oferece a chance de experimentar tecnologias antes de se tornarem populares, como ocorreu com os serviÃ§os Uber e Lyft.
2º) Tóquio-Yokohama, Japão: Ocupando o 2º lugar no ranking global, o polo Tóquio–Yokohama é responsável por mais de 10% dos depósitos de patentes internacionais no mundo.
A região se destaca por uma tecnologia prática e funcional, presente no cotidiano dos moradores — desde cartões de transporte integrados até lojas de conveniência com sensores de IA e pagamentos automáticos.
Entre as experiÃªncias marcantes para visitantes estÃ£o o Henn Na Hotel, com atendimento robÃ³tico e camas inteligentes, o trem autÃŽnomo Yurikamome, que percorre a baÃa de TÃ³quio, e museu de arte interativo teamLab Planets.
1º) Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou, China: Em 2025, a China entrou pela primeira vez no top 10 do Índice de Inovação Global, impulsionada pelo crescimento nas patentes, nos investimentos científicos e no capital de risco.
Em Hong Kong, é comum ver a convivência entre tradição e modernidade: vendedores de rua usam QR-codes para pagamentos e pequenos comerciantes administram pedidos por aplicativos.
A cidade também oferece experiências que misturam tecnologia e cultura, como o espetáculo Sinfonia das Luzes, além de oficinas de impressão 3D.