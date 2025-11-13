Entretenimento

Atores que mais enriqueceram com ‘Game of Thrones’

A série da HBO, 'Game of Thrones', que terminou em 2019, foi um dos maiores sucessos dos últimos anos, expandindo a fama de vários atores pelo mundo.

Pensando nisso, o portal gringo Just Jared fez em 2024 uma lista mostrando os atores que ficaram mais ricos após o fim da série.

5º) Lena Headey: A atriz, que interpretou a memorável Cersei Lannister em GoT, ficou em quinto lugar com uma fortuna de US$ 12 milhões acumulada após o fim da série.

4º) Kit Harington: Após o fim da série, o ator Kit Harington, que viveu Jon Snow, faturou cerca de US$ 14 milhões. Seu papel de maior destaque foi no filme da Marvel, 'Eternos' (2021).

3º) Nikolaj Coster-Waldau / Jonathan Pryce: Os dois atores dividem a terceira colocação. Eles faturaram em torno de US$ 16 milhões cada depois que Game of Thrones terminou.

2º) Emilia Clarke / Sean Bean: Em segundo lugar na lista, mais um empate. Depois do fim da série, Clarke chegou a emplacar alguns papéis, como no filme 'Uma Segunda Chance Para Amar' e na minissérie 'Invasão Secreta' (2023). Cada um faturou US$ 20 milhões.

1º) Peter Dinklage / Jason Momoa: Apesar de Momoa ter sido a grande estrela entre os atores que mais fizeram sucesso depois de Game of Thrones, ainda assim ele divide o primeiro lugar com Peter Dinklage, o eterno Tyrion Lannister. Os dois faturaram US$ 25 milhões cada.

Depois do fim da série, Dinklage emplacou alguns papéis importantes em filmes live-action e animações. Conheça mais sobre o ator anão que conquistou fãs pelo mundo.

Peter Hayden Dinklage nasceu em Morristown, Nova Jersey, em 11 de junho de 1969.O ator, que mede 1,32 m, nasceu com acondroplasia, a forma mais comum de nanismo que existe.

Dinklage se interessou por atuação na adolescência e se formou em teatro na Bennington College, em 1991.

Sua estreia no cinema foi em 1995, no filme comédia 'Vivendo no Abandono'.

Após alguns papéis menores em filmes e na televisão, Dinklage despontou em 2003 com o filme 'O Agente da Estação'.

A partir de então, Dinklage construiu uma carreira sólida e diversificada, com papéis em filmes como 'Um Duende em Nova York' (2003), 'Sob Suspeita' (2006) e 'Morte no Funeral' (2007).

Em 2011, o ator foi escolhido para viver Tyrion Lannister em Game of Thrones. O personagem rapidamente se tornou um dos mais populares da série.

A performance magistral de Dinklage lhe rendeu diversos prêmios pelo papel, entre eles quatro prêmios Emmy de Melhor Ator Coadjuvante e um Globo de Ouro.

Em 2014, Dinklage interpretou o Dr. Bolivar Trask em 'X-Men: Dias de Um Futuro Esquecido'.

Em 2017 e em 2018, emplacou mais dois trabalhos bem diferentes, mas igualmente relevantes: em 'Três Anúncios Para Um Crime' (filme que concorreu a 7 Oscars) e 'Vingadores: Guerra Infinita'.

Depois que GoT terminou, Dinklage fez a voz do personagem Mighty Eagle na animação 'Angry Birds 2' (2019) e interpretou Roman Lunyov na comédia policial da Netflix 'Eu Me Importo' (2020).

Ainda em 2020, o ator fez a voz de Phil Betterman em 'Os Croods 2: Uma Nova Era'. Depois, foi protagonista do musical de época 'Cyrano' (2021).

Dinklage acumulou vários trabalhos importantes no ano de 2023 em filmes como 'Viciados em Amor', 'The Toxic Avenger' (foto), 'Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes' e 'Transformers: O Despertar das Feras'.

Na vida pessoal, Dinklage é casado com a diretora de teatro Erica Schmidt desde 2005 e eles têm dois filhos juntos.

Dinklage é um defensor ativo dos direitos das pessoas com nanismo e frequentemente fala sobre a importância da representatividade e inclusão na indústria do entretenimento.

Em 2022, o ator se envolveu em uma polêmica com a Disney por conta do remake de 'A Branca de Neve e Os Sete Anões'.

Na ocasião, ele chamou de 'história retrógrada' o fato do filme ainda mostrar anões vivendo em uma caverna. O comentário gerou uma série de reações de atores anões depois que o estúdio anunciou que faria mudanças nos rumos da trama.

“Ele tirou o emprego de sete de nós”, lamentou um dos atores. “Me embrulha o estômago pensar que existem sete oportunidades de ouro para pessoas como nós, que não conseguem papéis normais, e agora elas se foram por causa desse cara”, disparou outro.

Dinklage, por outro lado, foi escalado para novos projetos incluindo o filme 'Wicked', do universo 'Mágico de Oz' e o drama policial 'The Thicket'.

