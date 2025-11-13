Galeria Paulinho da Viola: 83 anos de samba, poesia, história e legado cultural Compositor, cantor e ícone do samba e da Portela, Paulinho da Viola celebra 83 anos, em mais uma etapa de sua carreira e de seu legado no cenário musical brasileiro. O consagrado artista é referência e inspiração para novas gerações deste querido gênero musical. Por Lance

Reprodução do Instagram @paulinhodaviola