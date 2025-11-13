Viraram abrigos de pássaros: vila em província da China tem mais de 100 mansões abandonadas

São mais de 100 casas erguidas no Condado de Xundian, próximo a Kunming, com áreas construídas que variam de 200 a 500 metros quadrados.
As construções foram projetadas com janelas panorâmicas, grandes varandas, jardins planejados e até garagens no térreo, mas nunca chegaram a ser ocupadas.
As casas têm a estrutura completa finalizada, com esquadrias e até tubulações instaladas.
No entanto, elas ficaram sem acabamento interno, o que resultou em um conjunto de ruínas silenciosas marcadas pelo tempo e pela vegetação crescente.
As obras estão paralisadas há cerca de sete a oito anos, e o que seria um bairro de luxo se transformou em uma paisagem peculiar.
Milharais e plantações de trigo-sarraceno tomaram o espaço onde antes haveria gramados e áreas verdes de lazer.
As varandas e janelas panorâmicas, antes pensadas para contemplar os vales e campos, agora emolduram o verde das lavouras.
O isolamento geográfico e a dificuldade logística da região, somados à falta de financiamento, são apontados como principais motivos para o abandono do projeto.
Hoje, o programa permanece sem declarações oficiais dos responsáveis ou planos de ser retomado.
Mesmo em estado de deterioração, as mansões ainda conservam boa iluminação natural, ventilação e infraestrutura básica.
Especialistas considerarem três caminhos possíveis. Um deles é a preservação do local como registro arquitetônico.
Outras ideias para as casas abandonadas são: reaproveitamento adaptativo ou demolição seletiva.
Enquanto nenhuma dessas alternativas se concretiza, o local segue incorporado à rotina agrícola de Yunnan.
As casas, hoje cobertas por poeira e mato, viraram abrigo para pássaros, pontos de passagem e até mirantes improvisados.
Yunnan é uma região famosa por suas montanhas nevadas, terraços de arroz e desfiladeiros profundos, como o notável Tiger Leaping Gorge.
A província é reconhecida por sua rica diversidade étnica, abrigando um grande número de minorias, cujos costumes e culturas são preservados em muitas vilas.