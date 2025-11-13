Homem “mais belo da Itália” entra em seminário para ser padre

Na ocasião, o jovem usou a comemoração de seus 21 anos de idade para compartilhar em suas redes sociais a notícia de que havia resolvido se dedicar à vida sacerdotal.
Em 2019, Santini foi eleito o homem mais belo da Itália em um concurso patrocinado pelo grupo de moda ABE.
De acordo com o jornal “La Stampa”, de Turim, Santini sonhava em ser ator profissional, mas com o tempo descobriu no sacerdócio a sua verdadeira vocação.
O rapaz afirmou ter ingressado em um seminário próximo a Castelfiorentino, sua cidade natal, na província de Florença, região da Toscana.
“Estou no caminho para me tornar sacerdote, se Deus quiser. Nos últimos anos, tive a chance de conhecer alguns jovens que me mostraram o que significa ser da igreja', disse na época.
“Eles me deram forças para investigar essas questões que carrego comigo desde pequeno e que não eram aprofundadas por vários medos”, detalhou.
Edoardo Santini contou ter vivido em 2022 a “mais bela experiência” de sua vida ao morar com dois padres. Ele disse que encontrou “as respostas que esperava que viessem dos céus”.
Santini relatou que durante essa experiência fez trabalhos de ajuda em duas paróquias que reforçaram seu desejo de enveredar pela vida religiosa. Ele passou a estudar Teologia.
“Decidi abandonar o trabalho como modelo (dança e atuação). Não deixarei minhas paixões, apenas as viverei de outra forma, oferecendo a Jesus”, explicou.
Santini esteve presente na edição de 2023 da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, Portugal. O evento do Catolicismo foi instituído em 1985 pelo então papa João Paulo II e ocorre a cada dois ou três anos com duração de uma semana.
Em várias postagens, o futuro padre fez reflexões sobre o peso da imagem na sociedade moderna e questões relacionadas à essência humana.
Em uma delas, o jovem escreveu: “A pessoa pode ser a mais bonita do mundo, mas se estiver apagada por dentro essa beleza vale menos que zero”.
“Talvez possa usar a sua cara e o teu físico para ter quantos homens ou mulheres quiseres. Mas você seria feliz? Você é realmente feliz?”, questionou.
â??O corpo Ã© um dom, vamos explorar. Mas vamos colocÃ¡-lo ao serviÃ§o do espÃrito. AÃ vocÃª vai perceber que nÃ£o existem imperfeiÃ§Ãµes porque todos somos reflexos de Deusâ?, completou.
Santini também fez uma postagem em que dizia ter “redescoberto a igreja, que, na verdade, nasce de Deus”.
O catolicismo é a religião com mais praticantes na Itália. Sede da Igreja Católica Romana, o pequeno estado do Vaticano é um enclave dentro de Roma, capital italiana.
Em maio de 2025, o Vaticano esteve com uma multidão no pátio externo por causa da morte do Papa Francisco (21 de abril) e eleição do novo pontífice, Papa Leão XIV.