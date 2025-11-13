Galeria O simbolismo da cruz em diversas culturas; veja a variedade As cruzes têm grande importância no mundo, sendo símbolos religiosos, culturais e históricos em diversas civilizações. Elas representam fé, sacrifício, poder e proteção, além de marcarem territórios, homenagearem pessoas e transmitirem mensagens espirituais. Por Lance

Cruz - Imagem Pixabay