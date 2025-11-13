Economia Profissões com maior chance de emprego no cenário atual A escolha certa da profissão pode ser um fator crucial para o sucesso a longo prazo. Ficar atento às tendências, avaliando as oportunidades de mercado, pode ser a chave para construir uma trajetória profissional sólida. Com isso, o portal Exame divulgou recentemente as 20 profissões que têm grande chance de emprego. Por Lance

Imagem Freepik