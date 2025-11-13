Ave que imita mais de 20 espécies ganhou homenagem de maestro

Distribuído em florestas da América do Sul, incluindo Panamá, Trinidad, Peru, Bolívia e Amazônia brasileira, o japiim se alimenta principalmente de insetos, mas também consome frutas e néctar.
Suas características físicas incluem plumagem preta com detalhes amarelos, bico fino e olhos azuis vibrantes.
A espécie foi avaliada como Pouco Preocupante na Lista Vermelha da União Internacional para Conservação da Natureza de 2020. Veja outras curiosidades sobre essa ave singular!
Além de ser chamado de xexéu, essa ave também é chamada de japu e japiim, pertencente à família Icteridae, que inclui outras espécies como graúnas e chopins.
Os machos e fêmeas são semelhantes, mas os machos tendem a ser um pouco maiores.
Uma característica marcante do japiim é seu comportamento social. Eles são aves gregárias, vivendo em bandos e construindo ninhos em colônias.
Os ninhos são feitos de fibras vegetais entrelaçadas, em formato de bolsa alongada, pendurados em árvores altas, geralmente próximos a colmeias de vespas ou formigas, uma estratégia para proteger os ovos e filhotes de predadores.
A vocalização do japu é alta e variada, incluindo uma série de assobios e gritos que servem para comunicação dentro do grupo.
Ele tem uma habilidade incrível de imitar sons, como os de tucanos, periquitos e até macacos-de-cheiro.
As fêmeas brigam para conseguir os melhores lugares para fazer seus ninhos, garantindo que sejam seguros para os ovos. Já os machos competem entre si, principalmente por meio do canto.
Eles fazem uma espécie de duelo musical, e quem não consegue acompanhar ou completar as músicas perde a competição.
O japiim é um pássaro tão importante que inspirou o nome do bairro Japiim, em Manaus (AM), fundado em 31 de março de 1969. Naquela época, era comum avistar muitos desses pássaros na região.
Existem três tipos de japiim: o Cacicus cela cela, encontrado na Colômbia, Bolívia e Brasil; o Cacicus cela vitellinus, que vive do Panamá à Colômbia; e o Cacicus cela flavicrissus, presente do Equador ao Peru.
No Brasil, o xexéu é bastante comum em regiões de florestas tropicais, cerrados e áreas abertas, especialmente na Amazônia e no Pantanal.
O pássaro já foi homenageado pelo maestro paraense Waldemar Henrique (1905-1995) em uma de suas composições chamada Lendas Amazônicas.
A mÃºsica foi interpretada pela pianista PatrÃcia ValadÃ£o em 2009, durante o recital de mestrado de Isabela de Figueiredo Santos na Escola de MÃºsica da UFMG.