Galeria Novos casos de ataque de pitbull: até quando eles vão matar no Brasil? Dois ataques envolvendo cães da raça pitbull ocorreram em dois dias no Rio. Em Belford Roxo, um animal invadiu uma escola e arrastou uma aluna de 10 anos; no dia anterior, outro pitbull atacou o pequeno Igor, de 4 anos, em Irajá — ele não resistiu. Por Lance

reprodução de vídeo TV Globo