Triunfal! “O Diabo Veste Prada 2” ganha trailer e data de estreia

Miranda, interpretada por Streep, enfrenta o declínio das revistas e precisa se reinventar em um mercado bem diferente. Sua antiga assistente, Emily Charlton, voltará ao seu caminho, desta vez em lados opostos. O trailer mostra Hathaway e Strip se encontrando no elevador ao som de 'Vogue', de Madonna.
A imprensa internacional também alimenta especulações sobre a participação de Lady Gaga, aumentando a expectativa do público para esse reencontro marcante entre Meryl Streep, Emily Blunt e Anne Hathaway. A estreia será em 1º de maio de 2026.
A experiente atriz, aliás, iniciou um romance com Martin Short. Eles estão namorando há pouco mais de um ano, de acordo com o site “Page Six”.
Os atores de Hollywood preferiram manter a relação em segredo, em nome da privacidade. Segundo declarou uma fonte à publicação especializada em celebridades, eles foram surpreendidos pelo envolvimento amoroso, pois nenhum deles estava querendo um romance no momento.
Streep e Short integram atualmente o elenco de “Only Murders in the Building”, série que já está na quinta temporada.
Meryl Streep foi casada por 40 anos com Don Gummer, com quem teve quatro filhos. Eles se divorciaram em 2017. Martin Short é viúvo desde 2010, quando a atriz Nancy Dolman, então sua esposa e mãe de seus três filhos, morreu. Ele estavam casados há 30 anos.
Mary Louise Streep nasceu em Summit, no dia 22 de junho de 1949. Segundo o Globo de Ouro, Streep alcançou o posto de atriz mais indicada de todos os tempos com 30 indicações. Ela também é a atriz com mais vitórias na premiação, com nove estatuetas. No Oscar, por sua vez, ela tem 21 indicações e três estatuetas.
Além do prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes e no Festival de Berlim, a atriz acumula cinco New York Film Critics Circle Awards, dois BAFTA, entre outros. Ela ainda recebeu o prêmio honorário do American Film Institute, em 2004, e o Kennedy Center Honor em 2011, ambos por sua contribuição para a cultura dos Estados Unidos.
O primeiro filme da atriz foi 'Júlia' (1977), no qual interpretou um papel pequeno, porém de destaque, nas cenas de flashback. Em 1978, ela estrelou a minissérie 'Holocausto', em que fez uma alemã casada com um artista judeu durante o período nazista.
Em seguida, ela aceitou um papel em 'A Sedução de Joe Tynan', com Alan Alda. Streep venceu o Emmy de Melhor Atriz em uma Minissérie ou Telefilme pela performance. 'O Franco Atirador' foi lançado um mês depois, e ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante.
Meryl foi coadjuvante no filme 'Manhattan' de Woody Allen, e participou do roteiro de 'Kramer vs. Kramer' (1979), em um encontro com o produtor Stan Jaffee, o diretor Robert Benton e o ator principal Dustin Hoffman. Ela venceu o Oscar e o Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante de 1980 por este filme.
A partir daÃ, a atriz comeÃ§ou a ser escalada para papÃ©is principais. Seu primeiro foi 'A Mulher do Tenente FrancÃªs' (1981), recebendo o BAFTA de Melhor Atriz. Participou tambÃ©m do thriller psicolÃ³gico 'Na Calada da Noite' (1982), de Robert Benton, o mesmo diretor de Kramer vs. Kramer.
Como uma polonesa sobrevivente do holocausto em 'A Escolha de Sofia' (1982), Streep recebeu muitos elogios pela performance emocional e dramática. Além de muitos prêmios importantes de atuação, ela recebeu o Oscar de Melhor Atriz.
Em 'Ela Ã© o Diabo!' (1989), Streep fez sua primeira comÃ©dia. Entre 1984 e 1990, ela ganhou seis People's Choice Awards de melhor atriz cinematogrÃ¡fica. Meryl interpretou uma atriz viciada em drogas em 'Postcards from the Edge' e filmou a comÃ©dia 'A Morte lhe Cai Bem', com Bruce Willis.
Streep apareceu ao lado de Nicole Kidman e Julianne Moore em 'As horas' e fez uma participação especial como ela mesma em 'Ligado em Você' (2003). Participou de 'Desventuras em Série ', tendo Jim Carrey como protagonista e 'Terapia do amor',
Em 2006, a atriz Interpretou ao lado de Shirley MacLaine os últimos dois membros de uma família dedicada à música country em 'A última noite', último filme de Robert Altman. Na sequência, veio o sucesso com 'O Diabo veste Prada', e a poderosa Miranda Priestly.
Em seguida, ela emendou os filmes 'Fúria pela Honra', 'O suspeito', 'Ao Entardecer' e 'Leões e Cordeiros'. Em 2008, Meryl participou de seu maior sucesso comercial, o filme musical 'Mamma Mia!'. Dirigido por Phyllida Lloyd, e com base nas músicas da banda ABBA, o filme arrecadou 602,6 milhões de dólares, o maior valor entre os musicais de todos os tempos.
No início de 2011, ela atuou em 'A Dama de Ferro', cinebiografia de Margaret Thatcher. A atuação lhe rendeu o Globo de Ouro e o BAFTA de Melhor Atriz, além de seu terceiro Oscar.