Economia Com 4 décadas, Emirates mostra a evolução dos uniformes de sua tripulação Em comemoração aos seus 40 anos de fundação, a companhia aérea Emirates compartilhou um vídeo em suas redes sociais com um panorama da evolução do uniforme de sua tripulação de cabine desde 1985, ano de seu primeiro voo, até os dias atuais. Por Lance

Reprodução do Instagram @emirates