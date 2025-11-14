Celebridades e TV

Grazi Massafera chama a atenção em cena de fúria em “Três Graças”

O ataque de fúria de Arminda, personagem da nova novela 'Três Graças', repercutiu nas redes sociais. Interpretada por Grazi Massafera, a personagem perdeu o controle após ser ignorada ao telefone por Ferette, vivido por Murilo Benício, em uma das cenas mais comentadas desde a estreia da trama.

Reprodução de vídeo/YouTube/TV Globo

Dominada pela frustração, Arminda destruiu o próprio quarto, arremessando objetos, espalhando tudo pelo chão e até jogando a roupa de cama longe.

Reprodução de vídeo/YouTube/TV Globo

A intensidade da sequência chamou atenção pela entrega da ex-BBB, que vem sendo elogiada pelo público desde os primeiros capítulos da nova novela das 21h da Globo.

Reprodução de vídeo/YouTube/TV Globo

A vitrine do BBB, aliás, é tão grande que mesmo quem não vence pode ficar rico. Veja uma lista com diversos ex-participantes que enriqueceram mesmo sem ter alcançado o lugar mais alto do pódio no reality.

reproduÃ§Ã£o instagram

Gil do Vigor (BBB 21): Talvez seja o maior exemplo de que o prêmio final do programa já não significa tanto assim. Ele faturou nada menos que R$ 15 milhões só nos primeiros seis meses depois de ter sido eliminado.

reprodução instagram

Bianca Andrade (BBB 20): A Boca Rosa, como é conhecida, já entrou no programa com milhões de seguidores e conseguiu crescer ainda mais depois do reality. Embora tenha sido a quinta eliminada, estima-se que ela conseguiu faturar cerca de R$ 120 milhões após o reality.

Instagram @bianca

Sabrina Sato (BBB 3): Apesar de ter sido a oitava eliminada, saiu com uma legião de fãs pelo Brasil. Depois de ter feito parte do programa “Pânico” por uma década, Sato ganhou um programa solo na TV Record e, em 2022, foi contratada pela Rede Globo.

Instagram @sabrinasato

Grazi Massafera (BBB 5): Antes de participar do BBB, Grazi já era modelo e tinha até participado do Miss Brasil. Ela ficou em segundo lugar no BBB e ganhou 150 mil reais. Entretanto, foi depois do programa que sua carreira deu um salto.

DivulgaÃ§Ã£o TV Globo

Grazi já participou de novelas da Globo e chegou a ser indicada para o Emmy Internacional. Atualmente, a atriz é dona de uma rede de óculos de grau e de sol e já fez publicidade para grandes marcas como Dell, Monte Carlo Joias, Heineken e Via Uno.

Reprodução Instagram

Babu Santana (BBB 20): O ator terminou em quarto lugar e depois de sair do reality show assinou contrato com a TV Globo. Ele estrelou campanhas para Estomazil e Omo. Além disso, fez publicidade para Seara, Americanas, PicPay, Gillette, FIat, Wizard e iFood.

reprodução instagram

Fernando Fernandes (BBB 2): Foi o terceiro eliminado do programa, mas seguiu carreira de modelo e chegou a estrelar campanhas para a Dolce e Gabbana ao lado da atriz Naomi Campbell e da modelo alemã, Claudia Schiffer.

reprodução instagram

Depois de sofrer um acidente em 2009 e ficar paraplégico, o ex-BBB se tornou atleta de paracanoagem e se tornou tetracampeão mundial da modalidade, com patrocínios da Nike e da Gol. Fernando passou a ser apresentador do programa “No Limite”, da Rede Globo.

reprodução instagram

Marcela McGowan (BBB 20): Enquanto ainda estava na casa, a médica viu explodir a procura por seu curso online sobre autoconhecimento.

reprodução instagram

Jonas Sulzbach (BBB 12): Ele é modelo e já havia trabalhado com marcas como Lupo, Pioneer e Chevrolet antes mesmo de entrar na casa. Terminou o programa em terceiro lugar, sendo o último eliminado antes da final.

Reprodução/Instagram

Maíra Cardi (BBB9): Apesar de ter ficado pouco tempo na casa do BBB9, a influenciadora fez muitos trabalhos pelo Brasil. Ela criou sua própria marca e já afirmou ter muito mais de 1 milhão na conta.

Instagram @mairacardi

Rodrigão e Adriana Sant’Anna (BBB 11): Os ex-BBBs hoje são casados, vivem juntos nos Estados Unidos e faturam muito dinheiro dando dicas de investimento na web. Ela foi a oitava eliminada e ele o 14º.

reprodução instagram

Paulinha Leite (BBB11): A ex-participante também é um dos casos que não venceu o BBB, entretanto conseguiu enriquecer. Ela criou um site com bolões da loteria e já faturou diversos prêmios que impulsionaram sua fortuna.

Reprodução/Instagram

Beatriz Reis (BBB24): a ex-participante conseguiu sua independência financeira e afirmou que se pudesse poderia deixar de trabalhar. Depois da saída do programa, ela fez publicidade para várias marcas: Ifood, Marisa, Neo Química, Stone e Casas Bahia.

DivulgaÃ§Ã£o/TV Globo

Kerline (BBB21): Após o programa, ela fez vários trabalhos publicitários, marcou presença em eventos, recebeu convites para outros realities, em ações que lhe renderam mais de 1 milhão na conta.

Instagram @kerline

Arthur Picoli (BBB 21): O influenciador revelou que em três anos já recebeu fora da casa o valor equivalente a uns três realities, mais de 4,5 milhões. Assim, o ex-BBB fez diversas campanhas publicitárias como digital influencer.

Reprodução / instagram @arthurpicoli

Arcrebiano (Bill) (BBB21): O educador físico afirmou que também já conquistou mais que o valor do prêmio do BBB. Além da conquista de bens como carro e apartamento, ele também comemora a oportunidade de promover o bem-estar da sua família.

Reprodução/@bilaraujjo

