Grazi Massafera chama a atenção em cena de fúria em “Três Graças”

Dominada pela frustração, Arminda destruiu o próprio quarto, arremessando objetos, espalhando tudo pelo chão e até jogando a roupa de cama longe.
A intensidade da sequência chamou atenção pela entrega da ex-BBB, que vem sendo elogiada pelo público desde os primeiros capítulos da nova novela das 21h da Globo.
A vitrine do BBB, aliÃ¡s, Ã© tÃ£o grande que mesmo quem nÃ£o vence pode ficar rico. Veja uma lista com diversos ex-participantes que enriqueceram mesmo sem ter alcanÃ§ado o lugar mais alto do pÃ³dio no reality.
Gil do Vigor (BBB 21): Talvez seja o maior exemplo de que o prêmio final do programa já não significa tanto assim. Ele faturou nada menos que R$ 15 milhões só nos primeiros seis meses depois de ter sido eliminado.
Bianca Andrade (BBB 20): A Boca Rosa, como é conhecida, já entrou no programa com milhões de seguidores e conseguiu crescer ainda mais depois do reality. Embora tenha sido a quinta eliminada, estima-se que ela conseguiu faturar cerca de R$ 120 milhões após o reality.
Sabrina Sato (BBB 3): Apesar de ter sido a oitava eliminada, saiu com uma legião de fãs pelo Brasil. Depois de ter feito parte do programa “Pânico” por uma década, Sato ganhou um programa solo na TV Record e, em 2022, foi contratada pela Rede Globo.
Grazi Massafera (BBB 5): Antes de participar do BBB, Grazi jÃ¡ era modelo e tinha atÃ© participado do Miss Brasil. Ela ficou em segundo lugar no BBB e ganhou 150 mil reais. Entretanto, foi depois do programa que sua carreira deu um salto.
Grazi já participou de novelas da Globo e chegou a ser indicada para o Emmy Internacional. Atualmente, a atriz é dona de uma rede de óculos de grau e de sol e já fez publicidade para grandes marcas como Dell, Monte Carlo Joias, Heineken e Via Uno.
Babu Santana (BBB 20): O ator terminou em quarto lugar e depois de sair do reality show assinou contrato com a TV Globo. Ele estrelou campanhas para Estomazil e Omo. Além disso, fez publicidade para Seara, Americanas, PicPay, Gillette, FIat, Wizard e iFood.
Fernando Fernandes (BBB 2): Foi o terceiro eliminado do programa, mas seguiu carreira de modelo e chegou a estrelar campanhas para a Dolce e Gabbana ao lado da atriz Naomi Campbell e da modelo alemã, Claudia Schiffer.
Depois de sofrer um acidente em 2009 e ficar paraplégico, o ex-BBB se tornou atleta de paracanoagem e se tornou tetracampeão mundial da modalidade, com patrocínios da Nike e da Gol. Fernando passou a ser apresentador do programa “No Limite”, da Rede Globo.
Marcela McGowan (BBB 20): Enquanto ainda estava na casa, a médica viu explodir a procura por seu curso online sobre autoconhecimento.
Jonas Sulzbach (BBB 12): Ele é modelo e já havia trabalhado com marcas como Lupo, Pioneer e Chevrolet antes mesmo de entrar na casa. Terminou o programa em terceiro lugar, sendo o último eliminado antes da final.
Maíra Cardi (BBB9): Apesar de ter ficado pouco tempo na casa do BBB9, a influenciadora fez muitos trabalhos pelo Brasil. Ela criou sua própria marca e já afirmou ter muito mais de 1 milhão na conta.
Rodrigão e Adriana Sant’Anna (BBB 11): Os ex-BBBs hoje são casados, vivem juntos nos Estados Unidos e faturam muito dinheiro dando dicas de investimento na web. Ela foi a oitava eliminada e ele o 14º.
Paulinha Leite (BBB11): A ex-participante também é um dos casos que não venceu o BBB, entretanto conseguiu enriquecer. Ela criou um site com bolões da loteria e já faturou diversos prêmios que impulsionaram sua fortuna.
Beatriz Reis (BBB24): a ex-participante conseguiu sua independÃªncia financeira e afirmou que se pudesse poderia deixar de trabalhar. Depois da saÃda do programa, ela fez publicidade para vÃ¡rias marcas:Â Ifood, Marisa, Neo QuÃmica, Stone e Casas Bahia.
Kerline (BBB21): Após o programa, ela fez vários trabalhos publicitários, marcou presença em eventos, recebeu convites para outros realities, em ações que lhe renderam mais de 1 milhão na conta.
Arthur Picoli (BBB 21): O influenciador revelou que em três anos já recebeu fora da casa o valor equivalente a uns três realities, mais de 4,5 milhões. Assim, o ex-BBB fez diversas campanhas publicitárias como digital influencer.
Arcrebiano (Bill) (BBB21): O educador físico afirmou que também já conquistou mais que o valor do prêmio do BBB. Além da conquista de bens como carro e apartamento, ele também comemora a oportunidade de promover o bem-estar da sua família.