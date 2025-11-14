Celebridades e TV Grazi Massafera chama a atenção em cena de fúria em “Três Graças” O ataque de fúria de Arminda, personagem da nova novela 'Três Graças', repercutiu nas redes sociais. Interpretada por Grazi Massafera, a personagem perdeu o controle após ser ignorada ao telefone por Ferette, vivido por Murilo Benício, em uma das cenas mais comentadas desde a estreia da trama. Por Lance

Reprodução de vídeo/YouTube/TV Globo