Ryan Reynolds revive clássico de Clint Eastwood em novo remake

O roteiro será escrito por Enzo Mileti e Scott Wilson, a dupla responsável pela quarta temporada de Fargo. A direção ficará a cargo de Shane Reid, editor de Deadpool e Wolverine, que fará sua estreia no comando de um longa.
O filme original acompanha um ladrão de bancos disfarçado de pastor que, ao lado de um jovem criminoso, se envolve em um plano ousado de assalto que rapidamente foge do controle.
Famoso pela franquia “Deadpool”, o ator comentou recentemente em entrevista ao “The Hollywood Reporter” sobre a criação dos quatro filhos com a atriz Blake Lively, com quem está casado desde 2012.
O astro declarou que a principal preocupação é que eles tenham “a vida mais normal possível”, evitando uma superexposição das crianças. “Tento não impor a eles as diferenças entre a infância deles e a minha ou da minha esposa”, afirmou Reynolds.
Em julho deste ano, Ryan Reynolds voltou às telas como protagonista na sequência 'Deadpool 3'. O filme tem ainda Hugh Jackman na pele de Wolverine, para delírio dos fãs que chamaram o filme de 'Deadpool e Wolverine'.
Também comediante, roteirista e produtor, Ryan Reynolds é um dos atores mais bem sucedidos em Hollywood e criou um império milionário que inclui até dois clubes de futebol.
O canadense nascido em Vancouver em 23/10/1976 ficou conhecido por interpretar 'Deadpool' nos três filmes da Marvel, além de 'X-Men Origins: Wolverine', de 2009. Sua versatilidade e carisma também chamaram a atenção do público.
Ao interpretar o papel-título nos filmes 'Deadpool', que virou um grande sucesso de bilheteria, Reynolds solidificou sua posição como um astro de Hollywood.
Seu desempenho nos filmes da Marvel lhe rendeu indicações no Critics' Choice Movie Awards e no Golden Globe Awards. Mas antes do grande sucesso, Reynolds ganhou destaque atuando na comédia.
Ao lado de Sandra Bullock, ele foi um dos protagonistas em 'A Proposta' (2009), filme de comédia romântica que se tornou um sucesso de bilheteria. Outro filme de comédia romântica interpretado por ele foi 'Apenas Amigos', com Amy Smart.
Em 2012, ele participou do filme de ação 'Protegendo o Inimigo', protagonizando ao lado do aclamado ator Denzel Washington.
Seu primeiro papel foi em 1991 na série 'Hillside', transmitida nos Estados Unidos pela Nickelodeon com o nome 'Fifteen'. Seu grande papel veio em 1998 em 'Two Guys, A Girl and a Pizza Place'.
Reynolds chegou a ter um relacionamento duradouro com a cantora Alanis Morissette. Começaram a namorar em 2002 e anunciaram noivado em 2004. Em 2007, a dupla anunciou o fim do relacionamento.
Outro amor na vida de Reynolds foi a atriz Scarlett Johansson. Eles anunciaram noivado em 2008 e apenas dois anos depois, em 2010, acabaram se separando.
Reynolds é casado atualmente com a atriz Blake Lively. Eles se conheceram no início de 2010 durante as filmagens de 'Lanterna Verde' e começaram a namorar em outubro de 2011.
Recentemente, Ryan Reynolds ganhou os holofotes ao se arriscar em uma área que não estava acostumado. Ao lado do também ator Rob McElhenney, ele conseguiu se tornar dono do Wrexham. Trata-se de um time de uma pequena cidade do mesmo nome, no País de Gales.
O time, que disputava a quinta divisão do futebol inglês, ganhou projeção mundial após os dois atores produzirem uma série mostrando o dia a dia da equipe e a luta pelo acesso. Na primeira temporada, porém, o Wrexham acabou não subindo de divisão.
Outros trabalhos de destaque de Ryan Reynolds são: 'Blade: Trinity' (2004), 'Enterrado Vivo' (2010), 'Ted' (2012), 'Turbo' (2013) e 'Free Guy' (2021).