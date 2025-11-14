Hambúrguer espanhol é eleito o melhor do mundo; veja o top 10

A lista é uma das mais prestigiadas do setor e é produzida pelos mesmos organizadores do tradicional World’s 101 Best Steak Restaurants, referência mundial em restaurantes carne.
O júri destacou o trabalho artesanal da Hundred Burgers, que utiliza carnes dry-aged - maturadas a seco em ambientes controlados - moídas diariamente, e pães de brioche frescos, preparados todas as manhãs na própria casa.
A publicação elogiou o equilíbrio entre os ingredientes e descreveu o resultado como “uma experiência de hambúrguer excepcionalmente refinada, com carnes suculentas e pão aromático e macio”.
Fundada pelos chefs Alex González-Urbón e Ezequiel Maldjian, a hamburgueria nasceu após uma “jornada culinária” pelos Estados Unidos e outras regiões reconhecidas pela gastronomia.
O título de melhor hambúrguer do mundo foi concedido ao Singular, um dos carros-chefe do cardápio. Cada unidade sai por 12,50 euros (R$ 77, pela cotação atual). Segundo os avaliadores, o hambúrguer traduz “o encontro entre inovação, sabor e autenticidade”.
A edição de 2025 do ranking evidenciou o domínio britânico e americano no universo das hamburguerias, com sete casas do Reino Unido - seis em Londres e uma em Brighton - e seis dos Estados Unidos entre as 25 melhores. A Austrália também marcou presença com três representantes.
Entre os latino-americanos, apenas um nome apareceu na lista, o La Birra Bar, de Buenos Aires, que conquistou a sétima posição e o título de melhor da América do Sul. Veja a seguir o top 10 dos estabelecimentos com os melhores hambúrgueres do mundo.
10º lugar: Café Margaret, localizado na cidade de Sydney, na Austrália, elogiado pela atmosfera descontraída e pelos hambúrgueres de inspiração oceânica.
9º lugar: Burger e Beyond, em Londres, na Inglaterra, destacada pelo ponto perfeito da carne e pelo toque artesanal dos molhos.
8º lugar: Hawksmoor, em Londres, no Reino Unido, reconhecida por unir técnicas de churrasco clássico ao estilo das steak houses britânicas.
7º lugar: La Birra Bar, de Buenos Aires, na Argentina, eleita a melhor da América do Sul com seu suculento Royale with Cheese.
6º lugar: Gasoline Grill, de Copenhague, na Dinamarca, famosa por seus hambúrgueres simples, mas intensos em sabor.
5º lugar: Funky Chicken, de Estocolmo, na Suécia, celebrada pela combinação criativa de sabores nórdicos.
4º lugar: Popl Burger, de Copenhague, na Dinamarca, conhecida por seu conceito minimalista e carnes de origem sustentável.
3º lugar: Black Bear Burger, também de Londres, destaque pela proposta gourmet e ingredientes premium.
2º lugar: Bleecker Burger, situada em Londres, no Reino Unido.
1º lugar: Hundred Burgers, localizada em Valência, na Espanha.