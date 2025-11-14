Galeria Honolulu: capital do Havaí é terra natal do ator Jason Momoa Consagrado nos cinemas como Aquaman, Jason Momoa completou 46 anos no dia primeiro de agosto. Com isso, o Flipar traz um pouco de sua terra natal, a cidade de Honolulu, capital do Havaí, que atrai turistas durante o ano por suas belezas naturais e clima tropical. Por Lance

Gage Skidmore/Wikimedia Commons